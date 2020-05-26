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Boris Johnson koronavirüs yasaklarını ihlal eden danışmanına sahip çıkınca bakan istifa etti

 Başbakanı 'ın Başdanışmanı , karantina kurallarını ihlal etmesi sonrası ülke karıştı. Johnson, danışmanına sahip çıktı. Dominic Cummings'in görevden alınmamasına tepki gösteren Devlet Bakanı  istifa ettiğini duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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İNGİLTERE'DE ORTALIK KARIŞTI! İSTİFA GELDİ

Başbakanı 'ın Başdanışmanı , karantina kurallarını ihlal ettiği iddiaları hakkında "Pişman değilim" dedi. Boris Johnson'un Cummings'e arka çıkmasına tepki yağarken, istifa etti.



İSTİFA ETTİ
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in koronavirüs yasaklarını ihlal ederek başka bir şehre gitmesi ve bundan pişman olmadığını açıklamasının üstüne, bugün kabinede yer almayan devlet bakanı , Johnson'ın danışmanını görevden almama kararına tepki göstererek istifa etti.

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