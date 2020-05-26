Boris Johnson koronavirüs yasaklarını ihlal eden danışmanına sahip çıkınca bakan istifa etti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Başdanışmanı Dominic Cummings, karantina kurallarını ihlal etmesi sonrası ülke karıştı. Başbakan Boris Johnson, danışmanına sahip çıktı. Dominic Cummings'in görevden alınmamasına tepki gösteren Devlet Bakanı Douglas Ross istifa ettiğini duyurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Başdanışmanı Dominic Cummings, karantina kurallarını ihlal ettiği iddiaları hakkında "Pişman değilim" dedi. Boris Johnson'un Cummings'e arka çıkmasına tepki yağarken, Devlet Bakanı Douglas Ross istifa etti.
İSTİFA ETTİ
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in koronavirüs yasaklarını ihlal ederek başka bir şehre gitmesi ve bundan pişman olmadığını açıklamasının üstüne, bugün kabinede yer almayan devlet bakanı Douglas Ross, Johnson'ın danışmanını görevden almama kararına tepki göstererek istifa etti.
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