Boris Johnson koronavirüs yasaklarını ihlal eden danışmanına sahip çıkınca bakan istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Başdanışmanı Dominic Cummings, karantina kurallarını ihlal ettiği iddiaları hakkında "Pişman değilim" dedi. Boris Johnson'un Cummings'e arka çıkmasına tepki yağarken, Devlet Bakanı Douglas Ross istifa etti.





İSTİFA ETTİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in koronavirüs yasaklarını ihlal ederek başka bir şehre gitmesi ve bundan pişman olmadığını açıklamasının üstüne, bugün kabinede yer almayan devlet bakanı Douglas Ross, Johnson'ın danışmanını görevden almama kararına tepki göstererek istifa etti.