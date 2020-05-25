Türk SİHA'ları Libya'da destan yazıyor! Hafter'in paralı Rus askerleri kaçtı...
Libya'da BAE, Suudi Arabistan ve Rusya'nın desteklediği darbeci Hafter'e bağlı birliklerin, TSK'nın SİHA'ları ile vurulması bölgenin kaderini değiştiriyor. Libya Beni Velid şehrinin Belediye Başkanı Salim Nevir, Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerlerin üç uçakla ülkeden ayrıldığını söyledi.
Libya'da yerel bir televizyona konuşan Beni Velid şehrinin Belediye Başkanı Salim Nevir, Rus paralı asker grubu olan "Wagner"le ilgili açıklamalarda bulundu.
Şehrin ihtiyar heyetinin, Hafter milislerine paralı askerlerin yerel saatle 15.00'e kadar ayrılmaları için süre verdiğini aktaran Nevir, "Wagner unsurlarını çıkarmak için üç uçak kalktı" dedi.
Ayrıca Nevir, Beni Velid'e ulaşan hava savunma sistemlerinin, Terhune kentinden çekilen Wagner unsurlarının korunması için getirildiğini de sözlerine ekledi.
ÇEKİLME GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ
Öte yandan, Libya içinde birçok sosyal medya kullanıcısı, Wagner'e bağlı paralı askerlerin, başkentin güneyindeki Terhune kentinden çekilerek Bin Velid kentine doğru hareket ederken görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde, Wagner unsurlarını taşıyan askeri ve sivil araçlara, top bataryalarının ve hava savunma sistemlerinin eşlik ettiği dikkati çekti.
Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.
Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.
Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı. Ordu birlikleri, bugün başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırdı.
Ordu birlikleri, başkentin güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerlerken bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağlamıştı.
Hafter milislerinin başkentin güneyindeki geri çekildiği cephelerde yerleşim bölgelerine çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.
RUS WAGNER GRUBU, HAFTER İÇİN SAVAŞIYOR
Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerleri ve siyasi faaliyetleriyle tanınıyor.
Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara Moskova'nın desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, BM raporlarına göre yaklaşık binden fazla paralı askeriyle Trablus'un sıcak cephe hatlarında Hafter için savaşıyor.
HAFTER GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ
Dışişleri Bakanlığı, Libya'da darbeci Hafter'in Türk kuvvetlerine karşı "Libya tarihinin en büyük hava harekatını göreceksiniz" tehdidine "Türk çıkarları hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur" yanıtını vermişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da "En sert şekilde karşılık veririz" ifadelerini kullanmıştı.
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