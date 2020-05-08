Türk İHA ve SİHA'ları korkuttu! Yunanistan İsrail'den İHA kiraladı...
Türkiye yerli ve milli olarak üretilen İHA ve SİHA’larla bölgedeki hava gücünün en önemli temsilcisi oldu. Trakya sınırı, Ege kıyıları ve Kıbrıs’ta uçan Türk İHA’ları Yunanistan’ı tedirgin etti. Yunanistan, Türk İHA’larına karşı kullanılmak üzere yaklaşık 40 milyon Euro ödeyerek İsrail’den 2 adet HERON-Mk2 tipi İHA’yı üç yıllığına kiraladı.
Türkiye yerli ve milli olarak üretilen İHA (insansız hava aracı) ve SİHA'larla (silahlı insansız hava aracı) bölgedeki hava gücünün en önemli temsilcisi oldu. Özellikle Suriye'deki operasyonlarda kullanılan hava araçları hem hedefleri yok etmede hem de keşif ve gözleme faaliyetlerinde üstün kabiliyetlerini kanıtladı. Türk üretimi İHA ve SİHA'lardan tüm dünyada övgüyle bahsedildi.
SINIRLARIMIZI GÖZLÜYORLAR
Hürriyet'te yer alan habere göre; Türk İHA'ları geçen yıldan beri Ege, Akdeniz ve Meriç semalarında da uçarak keşif ve gözetleme faaliyetlerini yürütüyor. Bu gelişmeler Yunan savunma sisteminde önemli sorun yarattı. Yunanistan Ege'de Türk İHA'larını tespit için F-16'larını havalanmak zorunda kaldı. Bu da büyük maddi külfet getirdi. Ayrıca Yunan hükümeti medyada, "F-16'larımız Türk İHA'larının peşinde koşuyor" ve "Türk İHA'ları Ege'de harman savuruyor" ifadeleriyle eleştirildi. Yunan savunma planlarını hazırlayan kurmaylar, Türk İHA'ları ile nasıl başedebileceklerine uzun süre bir türlü karar veremediler. Yunanistan'ın elindeki çok eski model 2 adet İHA da istenilen sonucu vermedi. ABD ile 3 adet Reaper tipi İHA için müzakereler başlatıldı. Ancak, acil çözüm olarak İsrail'den 2 adet Heron Mk2 kiralanması tercih edildi.
6 AY İÇİNDE TESLİM
Yunanistan yaklaşık 40 milyon Euro karşılığında iki İHA kiraladı. Anlaşma koronavirüs nedeniyle telekonferansla imzalandı. Yunanistan 6 ay içinde teslim edilecek İHA'ların kira bedelini 3 taksitte ödeyecek. İHA'lar Ege ve Meriç'te sınır güvenliği için kullanılacak. Yunanistan, kira sözleşmesi sona erdikten sonra istediği takdirde İsrail yapımı 2 adet İHA'yı satın alabilecek. Görüşmeleri yaklaşık iki senede sonlanan bu kiralama iki ülke arasındaki ilk askeri anlaşma oldu. Anlaşmaya ilgili konuşan İsrail Uluslararası Savunma İşbirliği Dairesi Başkanı Yair Kulas, "Diğer Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi Yunanistan'la da güvenlik sorunlarına yardım sağlayacak daha fazla anlaşma imzalamayı umut ediyoruz" dedi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Silivri Cezaevi'nde 44 hükümlüde korona tespit edildi
- Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?
- Polis böyle yakaladı! Cezayı yediler
- Şoke eden görüntü! 18 sayfa not çıktı
- İstiklal Caddesi'nde maskesiz dolaşanlara ceza kesildi
- Şoke eden detaylar! Öldürüp yola attılar
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- 'Sıfır temaslı' tatil! Ünlüler mesken tuttu
- Antalya Esnaf Odaları binası için bomba ihbarı
- Çalılıklar arasında bulundu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? En güzel ve ucuz Anneler Günü hediye örnekleri! 2020 Anneler Günü ne zaman?
- MEB son dakika: Sınıfta kalma kalktı mı? 2020 yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? Sınıfta kalma var mı?
- 6 milyonu ilgilendiriyor! 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sorgulama
- BİM 8 Mayıs 2020 akteül kataloğu dolu dolu! BİM'den Anneler Günü'de özel sürprizler! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
- Son dakika: Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? 1170 TL nakdi ücret desteği ne zaman, nereye yatacak?
- Hayırlı Cumalar! En yeni, değişik cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! 2020 resimli cuma mesajları
- BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...
- 3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı!
- Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Şartlar neler?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Büyük buluşma! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?
- 7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...