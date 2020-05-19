AB'den, Donald Trump'ın DSÖ açıklamasına tepki
Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın gerekli reformlar yapmaması halinde Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladığı fonları 30 gün sonra kalıcı donduracağına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.
Battu-Henriksson, "Şimdi uluslararası iş birliğine zarar verme ya da birilerini suçlama zamanı değil. Şu anda dayanışma büyük önem taşıyor." açıklamasında bulundu.
AB'nin ve üye ülkelerin dün düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesinde salgından alınacak dersler ve virüsün ortaya çıkışının "bağımsız ve detaylı" şekilde araştırılmasını öngören bir tasarıyı desteklediğini anımsatan Battu-Henriksson, birliğin DSÖ'nün çalışmalarını desteklemeye devam ettiğinin altını çizdi.
ABD Başkanı Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde DSÖ'ye sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını açıklamıştı.
DSÖ'nün Vuhan'daki durumu yeterince incelemediğini belirten Trump, "DSÖ, Aralık 2019 ve hatta daha öncesinde Vuhan'da bir virüsün yayıldığına dair haberleri göz ardı etmiştir." ifadesini kullanmıştı.
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