Son dakika: İsviçre’nin Cenevre kentinde kritik DSÖ toplantısı! Dünyanın gözü orada
Son dakika haberine göre bütün dünyanın merakla takip ettiği Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yıllık toplantısı, İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı. Toplantı, görüntülü konferans yoluyla yapılıyor.
Tüm dünyanın merak ettiği Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yıllık toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesindeki bu toplantı, görüntülü konferans yoluyla yapılıyor.
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