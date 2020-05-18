Son dakika: İsviçre’nin Cenevre kentinde kritik DSÖ toplantısı! Dünyanın gözü orada

Tüm dünyanın merak ettiği Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yıllık toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesindeki bu toplantı, görüntülü konferans yoluyla yapılıyor.