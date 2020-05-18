18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İsviçre’nin Cenevre kentinde kritik DSÖ toplantısı! Dünyanın gözü orada

Son dakika: İsviçre’nin Cenevre kentinde kritik DSÖ toplantısı! Dünyanın gözü orada

Son dakika haberine göre bütün dünyanın merakla takip ettiği ’nün () yıllık toplantısı, ’nin kentinde başladı. Toplantı, görüntülü konferans yoluyla yapılıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI! DÜNYANIN GÖZÜ ORADA

Tüm dünyanın merak ettiği 'nün () yıllık toplantısı 'nin kentinde başladı. Koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesindeki bu toplantı, görüntülü konferans yoluyla yapılıyor.

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