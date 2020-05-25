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Almanya'dan Trump'a DSÖ desteği

Başkanı Trump'ın DSÖ ile olan tarışmasına Almanya'dan destek geldi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, “DSÖ’ye verilen paranın nereye gittiğini bulmamız gerekiyor” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2020
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ALMANYA'DAN TRUMP'A DSÖ DESTEĞİ

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yönelik eleştirisini destekleyerek "DSÖ'ye verilen paranın nereye gittiğini bulmamız gerek" açıklamasını yaptı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ABD Başkanı Donald Trump'ın DSÖ'ye yönelik eleştirisini destekleyerek "DSÖ'ye verilen paranın nereye gittiğini bulmamız gerek" açıklamasını yaptı. Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada Spahn, ülke ismi vermeden DSÖ'nün "Bu ülkelere daha az bağımlı olması gerektiğini" ifade etti. Bakan Spahn aynı zamanda, "İlk olarak krizle başa çıkmalıyız ve sonrasında DSÖ hakkında konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.

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