25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İngiltere’de son 24 saatte 59 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika: İngiltere’de son 24 saatte 59 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre ’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 59 kişi artarak 36 bin 852’ye yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2020
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İNGİLTERE’DE SON 24 SAATTE 59 KİŞİ ÖLDÜ

'de son 24 satte 59 kişi daha koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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