Son dakika: Trump'ı yerden yere vurdu: Hasta, kindar ve iğrençsin
Son dakika haberine göre MSNBC sunucusu Mika Brzezinski, canlı yayında ABD Başkanı Donald Trump’a "Sen hastasın, kindar ve iğrençsin" diyerek yerden yere vurdu.
Mika Brzezinski, 20 Mayıs yapılan programda, Trump'ı ülkedeki koronavirüs vaka sayısıyla ilgili sözlerinden dolayı eleştirdi. Dünyada toplam koronavirüs vaka sayısının yüzde 31'inin ABD'ye tekabül ettiğine dikkat çeken sunucu, Trump'ın "iyi" olarak nitelendirdiği bu sayının yapılan testlerin etkinliğini gösterdiğini görüşünü hatırlatarak bu durumun ülke tarihine insani felaket olarak geçeceğini söyledi. Brzezinski, "Başkan bu felaketi önleyebilirdi" dedi.
Ancak başkanın sürekli okları başka yöne çekmeye çalıştığını ve Twitter'den 'türlü saçmalıklar yazdığını' söyleyen sunucu, Trump'ın eski Temsilciler Meclisi üyesi olan gazeteci Joe Scarborough hakkında sarf ettiği ve hakarete varan sözlerle ilgili şöyle konuştu:
"Konumumu kullanarak şunu söyleyeceğim: bunlar hasta insanın sözleri. Donald, sen hastasın. Bu genç kadının ailesini ve eşini acılarını tekrar yaşamaya zorluyorsun ve bunu sadece Joe'ya kızgın olduğu için yapıyorsun, çünkü o seni bugün bir kez daha köşeye sıkıştırdı, çünkü o gerçekleri konuşuyor ve bunu açık açık yapıyor. Çünkü senin başkalarına ilgisiz, empatisiz olduğunu ve bu devasa insani felaketle baş edemediğini, sadece daha da kötüleştirdiğini ve kötüleştirmeye devam ettiğini söylüyor. Ayrıca diğer insanları kendi virüsüne karşı korumak için maskesini bile takmıyorsun. Kindar ve iğrençsin."
NE OLMUŞTU?
Trump geçen haftaki paylaşımda Scarborough'a karşı halen soruşturma başlatılmadığından duyduğu öfkeyi dile getirmişti.
Trump, Twitter hesabından, "Psikopat Joe Scarborough ile ilgili Florida'da yaşananlara ilişkin ne zaman soruşturma başlatılacak? Bu cinayet yanına kar mı kalacak? Bazı insanlar öyle düşünüyor. Kongreyi neden bu kadar sessiz ve hızlı bir şekilde terk etti? Açık değil mi? Peki şimdi neler oluyor? Tam kafadan kontak!" diye yazmıştı.
Scarborough, Temsilciler Meclisi üyesiyken Temmuz 2001'de stajyeri ofisinde ölü bulunmuştu. Otopsi, 28 yaşındaki kadının kalp rahatsızlığından öldüğünü gösterdi. Ancak bazı insanlar olayla ilgili komplolar kurmaya başladı. Aralarında mevcut ABD lideri de bulunuyor. Trump, 2017'de olayla ilgili yeniden soruşturmanın açılmasını talep etmişti.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Moskova'da rehine krizi! Saldırgan gözaltında
- Danimarka'da son teravih namazı kılındı
- Virüsün ortaya çıktığı Çin'den umutlandıran haber
- Dehşet anını anlattı: Duyduğum tek şey çığlıklardı
- La Liga'nın başlayacağı tarih açıklandı!
- Libya ordusundan Hafter'e bir darbe daha!
- Bakan Albayrak'tan Pakistan'a taziye mesajı
- ABD Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi
- Boris Johnson'ın danışmanı kuralları ihlal etti
- Dünya bunu konuşuyor! Nükleer deneme...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!
- Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?
- Son dakika: THY tarih verdi! Uçuşlar ne zaman açılacak? İç hat ve yurt dışı uçak uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler
- Sıfır otomobil faizleri düştü! Şimdi al ertelemeli öde fırsatı! İşte marka marka Mayıs ayı otomobil kampanyaları
- İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları
- Pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
- Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri
- Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Resmi tatil ve bayram tatili mesai olarak sayılır mı?
- Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?