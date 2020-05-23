Son dakika: Trump'ı yerden yere vurdu: Hasta, kindar ve iğrençsin

Mika Brzezinski, 20 Mayıs yapılan programda, Trump'ı ülkedeki koronavirüs vaka sayısıyla ilgili sözlerinden dolayı eleştirdi. Dünyada toplam koronavirüs vaka sayısının yüzde 31'inin ABD'ye tekabül ettiğine dikkat çeken sunucu, Trump'ın "iyi" olarak nitelendirdiği bu sayının yapılan testlerin etkinliğini gösterdiğini görüşünü hatırlatarak bu durumun ülke tarihine insani felaket olarak geçeceğini söyledi. Brzezinski, "Başkan bu felaketi önleyebilirdi" dedi.

Ancak başkanın sürekli okları başka yöne çekmeye çalıştığını ve Twitter'den 'türlü saçmalıklar yazdığını' söyleyen sunucu, Trump'ın eski Temsilciler Meclisi üyesi olan gazeteci Joe Scarborough hakkında sarf ettiği ve hakarete varan sözlerle ilgili şöyle konuştu:

"Konumumu kullanarak şunu söyleyeceğim: bunlar hasta insanın sözleri. Donald, sen hastasın. Bu genç kadının ailesini ve eşini acılarını tekrar yaşamaya zorluyorsun ve bunu sadece Joe'ya kızgın olduğu için yapıyorsun, çünkü o seni bugün bir kez daha köşeye sıkıştırdı, çünkü o gerçekleri konuşuyor ve bunu açık açık yapıyor. Çünkü senin başkalarına ilgisiz, empatisiz olduğunu ve bu devasa insani felaketle baş edemediğini, sadece daha da kötüleştirdiğini ve kötüleştirmeye devam ettiğini söylüyor. Ayrıca diğer insanları kendi virüsüne karşı korumak için maskesini bile takmıyorsun. Kindar ve iğrençsin."

NE OLMUŞTU?

Trump geçen haftaki paylaşımda Scarborough'a karşı halen soruşturma başlatılmadığından duyduğu öfkeyi dile getirmişti.

Trump, Twitter hesabından, "Psikopat Joe Scarborough ile ilgili Florida'da yaşananlara ilişkin ne zaman soruşturma başlatılacak? Bu cinayet yanına kar mı kalacak? Bazı insanlar öyle düşünüyor. Kongreyi neden bu kadar sessiz ve hızlı bir şekilde terk etti? Açık değil mi? Peki şimdi neler oluyor? Tam kafadan kontak!" diye yazmıştı.

Scarborough, Temsilciler Meclisi üyesiyken Temmuz 2001'de stajyeri ofisinde ölü bulunmuştu. Otopsi, 28 yaşındaki kadının kalp rahatsızlığından öldüğünü gösterdi. Ancak bazı insanlar olayla ilgili komplolar kurmaya başladı. Aralarında mevcut ABD lideri de bulunuyor. Trump, 2017'de olayla ilgili yeniden soruşturmanın açılmasını talep etmişti.