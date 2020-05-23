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Son dakika: Moskova'da rehine krizi: Polis saldırganın gözaltına alındığını duyurdu

Son dakika haberine göre, 'nın başkenti 'da yaşanan  sona erdi. Bankaya girerek içeridekileri rehin alan saldırganın gözaltına alındığı duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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MOSKOVA'DA REHİNE KRİZİ! SALDIRGAN GÖZALTINDA

Emniyet Müdürlüğü'nden bir kaynak, Sputnik'e kent merkezinde bulunan bir bankada çalışanların rehin alındığına ilişkin olarak istihbarat aldıklarını söyledi. Verilen adreste, Alfa-Bank şubesinin bulunduğu belirlendi.

"Polis olay yerinde" diyen kaynak, saldırganla görüşme başlatıldığını ifade etti.

Bankada rehin tutulan kişi sayısının 6 olduğu iddia edilirlen, Alfa-Bank içeride hiçbir çalışanının olmadığını duyurdu.

Bu sırada saldırganın bankayı havaya uçurmakla tehdit ettiği iddia edildi. Güvenlik çemberine alınan olay yeri yakınlarındaki tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucu polis, saat 15:15 sularında saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Moskova polisinden bir kaynak, sanığın sorgusunun başladığını bildirdi.

Son dakika: Rusya’da rehine krizi |Video SON DAKİKA: RUSYA’DA REHİNE KRİZİ |VİDEO

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