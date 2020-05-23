Son dakika: Moskova'da rehine krizi: Polis saldırganın gözaltına alındığını duyurdu
Son dakika haberine göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan rehine krizi sona erdi. Bankaya girerek içeridekileri rehin alan saldırganın gözaltına alındığı duyuruldu.
Moskova Emniyet Müdürlüğü'nden bir kaynak, Sputnik'e kent merkezinde bulunan bir bankada çalışanların rehin alındığına ilişkin olarak istihbarat aldıklarını söyledi. Verilen adreste, Alfa-Bank şubesinin bulunduğu belirlendi.
"Polis olay yerinde" diyen kaynak, saldırganla görüşme başlatıldığını ifade etti.
Bankada rehin tutulan kişi sayısının 6 olduğu iddia edilirlen, Alfa-Bank içeride hiçbir çalışanının olmadığını duyurdu.
Bu sırada saldırganın bankayı havaya uçurmakla tehdit ettiği iddia edildi. Güvenlik çemberine alınan olay yeri yakınlarındaki tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.
Yürütülen çalışmalar sonucu polis, saat 15:15 sularında saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Moskova polisinden bir kaynak, sanığın sorgusunun başladığını bildirdi.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Virüsün ortaya çıktığı Çin'den umutlandıran haber
- Bakan Albayrak'tan Pakistan'a taziye mesajı
- Libya ordusundan Hafter'e bir darbe daha!
- Boris Johnson'ın danışmanı kuralları ihlal etti
- Koronavirüs Fransız otomobil devini de vurdu
- Dehşet anını anlattı: Duyduğum tek şey çığlıklardı
- La Liga'nın başlayacağı tarih açıklandı!
- ABD Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi
- Danimarka'da son teravih namazı kılındı
- Dünya bunu konuşuyor! Nükleer deneme...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!
- Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?
- Son dakika: THY tarih verdi! Uçuşlar ne zaman açılacak? İç hat ve yurt dışı uçak uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler
- Sıfır otomobil faizleri düştü! Şimdi al ertelemeli öde fırsatı! İşte marka marka Mayıs ayı otomobil kampanyaları
- İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları
- Pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
- Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri
- Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Resmi tatil ve bayram tatili mesai olarak sayılır mı?
- Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?