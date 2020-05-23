ABD Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'na uymadıklarını belirterek anlaşmadan çekilmelerini yorumladı. Pompeo, "Açık Semalar Anlaşması'na taraf kalmanın artık ABD'nin çıkarına olmadığı belli olmuştur" dedi. ABD Dışişleri Bakanı, Rusya'nın anlaşmaya uyması halinde kararlarını yeniden gözden geçirebileceklerini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya'nın anlaşmaya tam olarak uyması durumunda aldıkları ayrılma kararını tekrar gözden geçirebileceklerini belirtti.
ABD yönetiminin, taraflar arasında silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararına yönelik resmi bildirimi yaptığı açıklandı.
6 AY YÜRÜRLÜKTE OLMAK ÜZERE...
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yazılı bir açıklama yaparak, 6 ay yürürlükte olmak üzere cuma gününden itibaren Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiklerini duyurdu.
Başkan Donald Trump'ın takip ettiği ulusal güvenlik stratejisi kapsamında daha önce yapılan tüm anlaşmaları yeniden gözden geçirdiklerini belirten Pompeo, şu ifadeleri kullandı:
"Başkanın da belirttiği gibi, ABD, yapılan anlaşmaları bugünün gerçeklikleri doğrultusunda gözden geçirmeli ve ABD'nin çıkarına olup olmadığını değerlendirmelidir. Müttefiklerimiz ve kilit ortaklarımızdan gelen bilgiler ışığında ve yaptığımız dikkatli değerlendirmeler sonucunda Açık Semalar Anlaşması'na taraf kalmanın artık ABD'nin çıkarına olmadığı belli olmuştur."
Öte yandan Pompeo, Rusya'nın anlaşmaya tam olarak uyması durumunda aldıkları ayrılma kararını tekrar gözden geçirebileceklerini bildirdi.
İŞTE ABD'NİN ÇEKİLME KARARI
ABD Başkanı Trump, Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklamıştı.
Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.
Rusya, 2-5 Şubat 2016'da Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Türkiye'de gözlem uçuşu talep etmiş, bu uçuşunun rotası üzerinde Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde mutabakat sağlanamamış ve uçuş gerçekleşmemişti.
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