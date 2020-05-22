22 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Brezilya'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 1188 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Brezilya'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 1188 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi...'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1188 artarak 20 bin 47'ye yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
ABONE OL
BREZİLYA'DA KORKUNÇ BİLANÇO! YÜZLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Güney Amerika ülkelerinden 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1188 kişi daha yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 20 bin 47'ye yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 18 bin 508 artışla 310 bin 921'e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD ve Rusya'nın ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ülke konumunda bulunuyor.

Son dakika: Brezilya'da salgının faturası ağırlaşıyor |Video BREZİLYA'DA SALGININ FATURASI AĞIRLAŞIYOR |VİDEO

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: Brezilya takımı Flamengo'da 38 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı SON DAKİKA: BREZİLYA TAKIMI FLAMENGO'DA 38 KİŞİNİN CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Maske takmadı sürekli öksürdü! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestoya katıldı MASKE TAKMADI SÜREKLİ ÖKSÜRDÜ! BREZİLYA DEVLET BAŞKANI BOLSONARO KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE KARŞI DÜZENLENEN PROTESTOYA KATILDI

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA