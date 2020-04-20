HaberlerGaleriMaske takmadı sürekli öksürdü! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestoya katıldı
Maske takmadı sürekli öksürdü! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestoya katıldı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip corona virüse karşı alınan önlemlerin protesto edildiği bir gösteriye katıldı. Sosyal mesafe kuralını bir kez daha çiğneyen Devlet Başkanı Bolsonaro, katıldığı gösteride maske takmazken sık sık öksürdü.
Giriş Tarihi: 20.04.2020 12:57Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 12:59