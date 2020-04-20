20 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Maske takmadı sürekli öksürdü! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestoya katıldı

Maske takmadı sürekli öksürdü! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestoya katıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip corona virüse karşı alınan önlemlerin protesto edildiği bir gösteriye katıldı. Sosyal mesafe kuralını bir kez daha çiğneyen Devlet Başkanı Bolsonaro, katıldığı gösteride maske takmazken sık sık öksürdü.

Giriş Tarihi: 20.04.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 12:59
  • 1
  • 36
Maske takmadı sürekli öksürdü! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestoya katıldı

Corona virüsü ciddiye almayan ve "küçük bir grip" olduğunu ifade eden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, başkent Brasilia'da corona virüs nedeniyle eyalet valileri tarafından uygulanan karantinanın kaldırılmasını talep eden protestocular tarafından düzenlenen gösteriye katıldı.

  • 2
  • 36
Maske takmadı sürekli öksürdü! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestoya katıldı

Sosyal mesafe kuralını bir kez daha çiğneyen Devlet Başkanı Bolsonaro, katıldığı gösteride maske takmazken sık sık öksürdü.

  • 3
  • 36
Maske takmadı sürekli öksürdü! Brezilya Devlet Ba��kanı Bolsonaro koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestoya katıldı

ASKERİ MÜDAHALE ÇAĞRISI
Orduyu corona virüs pandemisine karşı alınan önlemlere karşı müdahale etmeye çağıran yaklaşık 600 protestocu, Ordu Karargahının önünde toplanarak ülkede karantina önlemlerine destek veren Brezilya Ulusal Kongresi'ne askeri müdahale talebinde bulundu.

  • 4
  • 36
Maske takmadı sürekli öksürdü! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestoya katıldı

Bir aracın üzerinden göstericilere hitap eden Bolsonaro, "Ben buradayım çünkü sana inanıyorum. Sen de Brezilya'ya inandığın için buradasın" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 36
Maske takmadı sürekli öksürdü! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestoya katıldı

"Ülken için savaşmalısın" diyen Bolsonaro, "Demokrasiyi ve bizim için en değerli olanı, özgürlüğümüzü garanti edebilmemiz için gerekli olanı yapmak için başkanınıza güvenin" şeklinde konuştu.