Son dakika: Brezilya takımı Flamengo'da 38 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı
Son dakika haberi... Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo, kulüp personeli, futbolcular ve teknik ekipten toplam 238 kişiye yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin 38'inin pozitif çıktığını açıkladı.
Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo, resmi internet sitesinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Buna göre kulüpte teknik ekip, personel ve futbolcuları da kapsayan 293 kişi corona virüsü testine tabi tutuldu.
Bu testlerin 30 Nisan-3 Mayıs arasında gerçekleştirildiği ifade edilirken, 38 kişinin pozitif çıktığı bildirildi. Bu kişilerin bazılarında semptom görülmediği ifade edildi.
Covid-19 testi pozitif çıkan 38 kişiden 3'ünün ise futbolcu olduğu bilgisi paylaşıldı. Testleri pozitif çıkanların karantinaya alındığı aktarıldı.
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