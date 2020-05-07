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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Brezilya takımı Flamengo'da 38 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı

Son dakika: Brezilya takımı Flamengo'da 38 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... ekiplerinden , kulüp personeli, futbolcular ve teknik ekipten toplam 238 kişiye yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin 38'inin pozitif çıktığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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BREZİLYA FUTBOLUNA CORONA DARBESİ! TAM 38 KİŞİ...

ekiplerinden , resmi internet sitesinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Buna göre kulüpte teknik ekip, personel ve futbolcuları da kapsayan 293 kişi corona virüsü testine tabi tutuldu.

Bu testlerin 30 Nisan-3 Mayıs arasında gerçekleştirildiği ifade edilirken, 38 kişinin pozitif çıktığı bildirildi. Bu kişilerin bazılarında semptom görülmediği ifade edildi.

Covid-19 testi pozitif çıkan 38 kişiden 3'ünün ise futbolcu olduğu bilgisi paylaşıldı. Testleri pozitif çıkanların karantinaya alındığı aktarıldı.

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