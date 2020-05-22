Son dakika: Trump'ın kararı sonrası NATO'dan flaş toplantı
Son dakika haberi: NATO, ABD Başkanı Donald Trump'ın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklamasının ardından toplanma kararı aldığını bildirdi. Trump, Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar Açık Semalar Anlaşması’ndan çekileceklerini açıklamıştı.
Brüksel'de düzenlenen 2018 NATO Zirvesi'nde müttefiklerin Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'nı kısmen uygulamasına ilişkin endişelerini dile getirdiğini aktaran NATO yetkilisi, "Özellikle Rusya'nın bazı bölgelerde uçuşları kısıtlamasından endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.
NATO yetkilisi, üye ülkelerin Açık Semalar Anlaşması'nın geleceğini görüşmek için bugün daimi temsilcilerden oluşan NATO Kuzey Atlantik Konseyinin toplanacağını bildirdi.
Kuzey Atlantik Konseyi, NATO'nun en üst düzey karar alma mekanizması olarak biliniyor.
ABD'NİN ÇEKİLME KARARI
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklamıştı.
Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.
Rusya, 2-5 Şubat 2016'da Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Türkiye'de gözlem uçuşu talep etmiş, bu uçuşunun rotası üzerinde Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde mutabakat sağlanamamış ve uçuş gerçekleşmemişti.
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