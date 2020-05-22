22 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Trump'ın kararı sonrası NATO'dan flaş toplantı

Son dakika: Trump'ın kararı sonrası NATO'dan flaş toplantı

Son dakika haberi: , Başkanı 'ın 'ndan çekileceklerini açıklamasının ardından toplanma kararı aldığını bildirdi. Trump, sorumluluklarını yerine getirene kadar Açık Semalar Anlaşması’ndan çekileceklerini açıklamıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
ABONE OL
NATO'DAN FLAŞ KARAR
yetkilisi, yaptığı açıklamada, üye ülkelerin silahlanma kontrolü ve silahsızlandırmaya ilişkin anlaşmaların ittifakın güvenliğine önemli katkı sağladığı konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

'de düzenlenen 2018 NATO Zirvesi'nde müttefiklerin 'nın 'nı kısmen uygulamasına ilişkin endişelerini dile getirdiğini aktaran NATO yetkilisi, "Özellikle Rusya'nın bazı bölgelerde uçuşları kısıtlamasından endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

NATO yetkilisi, üye ülkelerin Açık Semalar Anlaşması'nın geleceğini görüşmek için bugün daimi temsilcilerden oluşan NATO Kuzey Atlantik Konseyinin toplanacağını bildirdi.

, NATO'nun en üst düzey karar alma mekanizması olarak biliniyor.

ABD'NİN ÇEKİLME KARARI

Başkanı , Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklamıştı.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında de bulunuyor.

Rusya, 2-5 Şubat 2016'da Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Türkiye'de gözlem uçuşu talep etmiş, bu uçuşunun rotası üzerinde Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde mutabakat sağlanamamış ve uçuş gerçekleşmemişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA