18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi

Tanzanya Devlet Başkanı , oğlunun, yeni tip koronavirüse () yakaladıktan sonra ve zencefille iyileştiğini iddia etti. Tanzanya'da 509 Kovid-19 vakası görülürken 21 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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OĞLUM KORONAVİRÜSÜ LİMON VE ZENCEFİLLE YENDİ

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Magufuli, ülkenin Chato bölgesindeki Evangelical Lutheran Kilisesi'nde yaptığı açıklamada, oğlunun Kovid-19'dan ve kürüyle iyileştiğini belirtti.



"SPOR DA YAPTI"

Magufuli, "Oğlum Kovid-19'a yakalandıktan sonra kendini bir odaya kapattı ve tedavi etmeye başladı. Kaynamış bitkiler buharı, limon ve zencefil kullanıp, spor da yaparak iyileşti." dedi.

Ülkede son zamanlarda Kovid-19 vakaların düştüğünü kaydeden Magufuli, yakında zamanda ülkeye tüm uçuşların başlatılacağını, okulların yeniden açılacağını ifade etti.

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