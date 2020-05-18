Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, oğlunun, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakaladıktan sonra limon ve zencefille iyileştiğini iddia etti. Tanzanya'da 509 Kovid-19 vakası görülürken 21 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Magufuli, ülkenin Chato bölgesindeki Evangelical Lutheran Kilisesi'nde yaptığı açıklamada, oğlunun Kovid-19'dan limon ve zencefil kürüyle iyileştiğini belirtti.
"SPOR DA YAPTI"
Magufuli, "Oğlum Kovid-19'a yakalandıktan sonra kendini bir odaya kapattı ve tedavi etmeye başladı. Kaynamış bitkiler buharı, limon ve zencefil kullanıp, spor da yaparak iyileşti." dedi.
Ülkede son zamanlarda Kovid-19 vakaların düştüğünü kaydeden Magufuli, yakında zamanda ülkeye tüm uçuşların başlatılacağını, okulların yeniden açılacağını ifade etti.
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