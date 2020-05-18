Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Magufuli, ülkenin Chato bölgesindeki Evangelical Lutheran Kilisesi'nde yaptığı açıklamada, oğlunun Kovid-19'dan limon ve zencefil kürüyle iyileştiğini belirtti.







"SPOR DA YAPTI"

Magufuli, "Oğlum Kovid-19'a yakalandıktan sonra kendini bir odaya kapattı ve tedavi etmeye başladı. Kaynamış bitkiler buharı, limon ve zencefil kullanıp, spor da yaparak iyileşti." dedi.

Ülkede son zamanlarda Kovid-19 vakaların düştüğünü kaydeden Magufuli, yakında zamanda ülkeye tüm uçuşların başlatılacağını, okulların yeniden açılacağını ifade etti.