Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 132 kişi öldü
Latin Amerika ülkesi Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 132 kişi hayatını kaybetti. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise toplamda 33 bin 329 oldu.
Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 132 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 177'ye çıktı.
Vaka sayısı ise 2 bin 75 artarak 49 bin 219'a yükseldi.
Ülkede iyileşenlerin sayısı ise toplamda 33 bin 329 oldu.
Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
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