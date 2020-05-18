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Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 132 kişi öldü

ülkesi 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 132 kişi hayatını kaybetti. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise toplamda 33 bin 329 oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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MEKSİKA'DA SON 24 SAATTE 132 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 132 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 177'ye çıktı.

Vaka sayısı ise 2 bin 75 artarak 49 bin 219'a yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise toplamda 33 bin 329 oldu.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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