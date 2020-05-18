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Libya Başbakanı Serrac, Darbeci Hafter'e karşı yeni hedefi açıkladı

Başbakanı Fayiz es-Serrac, ordunun, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin işgalindeki 'nde kontrolü sağlamasının ardından diğer bölgeleri de milislerden arındırmak için operasyonlara devam edeceklerini belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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HAFTER'E NEFES YOK! LİBYA'DA YENİ HEDEF AÇIKLANDI

Başbakanı Serrac, Libya Ordusu Başkomutanı sıfatıyla yaptığı yazılı açıklamada, 'nün alınması için mücadele veren şehitlere Allah'tan rahmet, yaralananlara ise acil şifalar diledi.

Üssün alınmasının savaşın sonu anlamına gelmediğini belirten Serrac, zafere bir adım daha yakınlaştıklarını ifade etti.

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Serrac, sivil devlet ve demokrasi adına verilen bu mücadelede tüm kent ve bölgeler milislerden temizlenene kadar operasyonların süreceğini vurguladı.

SONRAKİ ADIM TRABLUS'UN GÜNEYİ VE TERHUNE

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed eş-Şerif de Vatiyye'de kontrolün sağlanmasının ardından, "Libya el-Ahrar" televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Şerif, bir sonraki operasyonun başkent Trablus'un güneyine ve stratejik öneme sahip Terhune kentine yönelik olacağını söyledi. Şerif, bu yöndeki hazırlıkların devam ettiğini dile getirdi.

Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü tamamen ele geçirdiklerini açıklamıştı.

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