16 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri NATO'dan Libya'ya destek telefonu

NATO'dan Libya'ya destek telefonu

Son dakika haberi... Genel Sekreteri Stoltenberg, Başbakanı Serrac'la telefonda görüşerek, ittifakın Libya'nın savunma ve güvenlik kurumlarının inşasına katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
ABONE OL
NATO'DAN LİBYA'YA DESTEK TELEFONU

'dan yapılan yazılı açıklamada, ikilinin 'daki gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.

Genel Sekreter Stoltenberg, Libya'da artan gerginlikten duyduğu endişeyi dile getirirken, ülkede askeri çözümün mümkün olmadığının altını çizdi.

Berlin Konferansı ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunan Stoltenberg, Libya'da siyasi çözümün bu çerçevede yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Stoltenberg, NATO'nun BM nezdinde yürütülen siyasi girişimlere tam destek verdiğini yineleyerek, tüm uluslararası topluma da destek çağrısında bulundu.

Tüm taraflara Libya'ya yönelik BM silah ambargosuna uyma çağrısını yineleyen Stoltenberg, 2018 Brüksel Zirvesi'nde NATO Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından da ifade edilmiş olduğu gibi, Libya Hükümeti'nin talebi üzerine NATO'nun, savunma ve güvenlik kurumları inşası alanında ülkeye yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, NATO'nun Libya'daki güvenlik ve savunma durumlarını göz önünde bulundurarak hareket edeceğini bildirdi.

UMH güçlerinden Hafter milislerine şok! Böyle imha edildi UMH GÜÇLERİNDEN HAFTER MİLİSLERİNE ŞOK! BÖYLE İMHA EDİLDİ
Libya'da darbeci Hafter'e ağır darbe! Hava savunma sistemi imha edildi LİBYA'DA DARBECİ HAFTER'E AĞIR DARBE! HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İMHA EDİLDİ

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA