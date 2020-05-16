NATO'dan Libya'ya destek telefonu
Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Libya Başbakanı Serrac'la telefonda görüşerek, ittifakın Libya'nın savunma ve güvenlik kurumlarının inşasına katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.
NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, ikilinin Libya'daki gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.
Genel Sekreter Stoltenberg, Libya'da artan gerginlikten duyduğu endişeyi dile getirirken, ülkede askeri çözümün mümkün olmadığının altını çizdi.
Berlin Konferansı ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunan Stoltenberg, Libya'da siyasi çözümün bu çerçevede yürütülmesi gerektiğini kaydetti.
Stoltenberg, NATO'nun BM nezdinde yürütülen siyasi girişimlere tam destek verdiğini yineleyerek, tüm uluslararası topluma da destek çağrısında bulundu.
Tüm taraflara Libya'ya yönelik BM silah ambargosuna uyma çağrısını yineleyen Stoltenberg, 2018 Brüksel Zirvesi'nde NATO Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından da ifade edilmiş olduğu gibi, Libya Hükümeti'nin talebi üzerine NATO'nun, savunma ve güvenlik kurumları inşası alanında ülkeye yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı.
Stoltenberg, NATO'nun Libya'daki güvenlik ve savunma durumlarını göz önünde bulundurarak hareket edeceğini bildirdi.
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