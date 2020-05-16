Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyon 800 bini geçti
Son dakika haberi... Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 800 bini aştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 802 bin 271 kişi hastalığı yenmeyi başardı.
En fazla hastanın iyileştiği ülkeler, sırasıyla ABD (336 bin 964), İspanya (192 bin 253), Almanya (152 bin 600), İtalya (122 bin 810), Türkiye (108 bin 137), İran (93 bin 147), Brezilya (84 bin 970), Çin (78 bin 219), Rusya (63 bin 136) ve Fransa (61 bin 66) oldu.
Çin'de ortaya çıkan salgın, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 696 bin 927'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 311 bin 400 kişi hayatını kaybetti.
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