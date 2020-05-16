Cezayir'de, Türkiye ile yapılan tarım anlaşması onaylanarak yürürlüğe girdi
Cezayir ile Türkiye arasında 2018 yılında imzalanan ve tarım alanında iş birliğini öngören anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, anlaşmanın 5 yıl süreli olduğu, taraflardan biri feshetmediği sürece kendiliğinden yenileneceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebun'un, 26 Şubat 2018'de Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onaylamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, anlaşmanın 5 yıl süreli olduğu, taraflardan biri feshetmediği sürece kendiliğinden yenileneceği belirtildi.
ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAK
Söz konusu anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yıl önce yaptığı Cezayir ziyareti sırasında imzalanmıştı. Anlaşmayla, her iki ülkede tarım alanında yapılan araştırmaların sonuçları, sulama sistemleri, tarım ekipmanlarıyla ilgili bilgi paylaşımı, her iki ülkeden dörder üyeden oluşan denetim ve koordinasyon komitesi kurulması gibi tarım iş birliği alanında adımlar atılması hedefleniyor.
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