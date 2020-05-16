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Cezayir'de, Türkiye ile yapılan tarım anlaşması onaylanarak yürürlüğe girdi

ile arasında 2018 yılında imzalanan ve alanında iş birliğini öngören anlaşma, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, anlaşmanın 5 yıl süreli olduğu, taraflardan biri feshetmediği sürece kendiliğinden yenileneceği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.05.2020
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YÜRÜRLÜĞE GİRDİ! TARIMDA ÖNEMLİ ADIM

Abdulmecid Tebun'un, 26 Şubat 2018'de ile imzalanan anlaşmayı onaylamasına ilişkin karar, 'de yayımlandı. Kararda, anlaşmanın 5 yıl süreli olduğu, taraflardan biri feshetmediği sürece kendiliğinden yenileneceği belirtildi.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAK

Söz konusu anlaşma, Cumhurbaşkanı 'ın iki yıl önce yaptığı ziyareti sırasında imzalanmıştı. Anlaşmayla, her iki ülkede alanında yapılan araştırmaların sonuçları, sulama sistemleri, tarım ekipmanlarıyla ilgili bilgi paylaşımı, her iki ülkeden dörder üyeden oluşan denetim ve koordinasyon komitesi kurulması gibi tarım iş birliği alanında adımlar atılması hedefleniyor.

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