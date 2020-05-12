12 Mayıs 2020, Salı
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İsrail'de skandal görüntüler! Virüs umurlarında bile değil

’de yüzlerce kişi bir araya gelerek, ayin düzenledi. İsraillilerin ayin sırasında maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2020
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İSRAİL'DE SKANDAL GÖRÜNTÜLER! VİRÜS UMURLARINDA BİLE DEĞİL

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülkeler önlemlerini artırırken, 'de yüzlerce kişi salgın tedbirlerini hiçe sayarak, ayin düzenledi. İsrail'de işgal altındaki 'te bulunan Maa Shaarim Mahallesinde Lag BaOmer Bayramı nedeni ile yüzlerce İsrailli bir araya gelerek, ayin düzenledi. İsraillilerin ayin sırasında maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.



İsrail'de toplam korona virüs vaka sayısı 16 bin 506'ya, hayatını kaybedenler ise 258'e ulaştı.

İsrail'de skandal görüntüler! Virüs umurlarında bile değil | Video İSRAİL'DE SKANDAL GÖRÜNTÜLER! VİRÜS UMURLARINDA BİLE DEĞİL | VİDEO

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