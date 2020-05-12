Son dakika: Rusya'ya koronavirüs darbesi! Salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu
Son dakika haberi... Rusya, tespit edilen 232 bin 243 Kovid-19 vaka sayısıyla, salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu.
Rusya, tespit edilen 232 bin 243 Kovid-19 vaka sayısıyla, salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu.
detaylar gelecek...
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Berberde ilginç virüs önlemi
- Libya'dan ser tepki: Sizi ilgilendirmez
- Trump'a kürsüyü terk ettiren 'korona' sorusu
- Fransa'da skandal olay! Müslümanlara mezar yok
- Kabus sürüyor! İşte dünyada son durum
- ABD'de 5 binden fazla ölümün nedeni tespit edilemedi
- Putin'den koronavirüs açıklaması
- Rusya'daki 'korona hastanesi'nde şok!
- ABD'de korona araştırması: O vitaminin eksikliği...
- O ülkede hastaneye terör saldırısı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 9 il daha muaf tutuldu! Seyahat yasağı olan iller hangileri? Hangi illere giriş-çıkış yasak?
- Hemşireler Günü kutlama mesajları: En güzel 12 Mayıs Hemşireler Günü ile ilgili resimli sözler
- 12 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler var?
- A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Xioami Redmi 8, Honor 7s cep telefonu dikkat çekiyor! Güncel liste...
- THY son dakika açıklaması: İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?
- Son dakika: 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınacak mı?
- Türkiye koronavirüs haritası! İllere göre vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 11 Mayıs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Son dakika: Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste