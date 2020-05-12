12 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya'ya koronavirüs darbesi! Salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu

Son dakika: Rusya'ya koronavirüs darbesi! Salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu

Son dakika haberi... , tespit edilen 232 bin 243 Kovid-19 vaka sayısıyla, salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2020
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SON DAKİKA: RUSYA'YA KORONAVİRÜS DARBESİ! SALGININ EN ÇOK YAYILDIĞI İKİNCİ ÜLKE OLDU

, tespit edilen 232 bin 243 Kovid-19 vaka sayısıyla, salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu.

detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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