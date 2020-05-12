Son dakika: Dmitriy Peskov koronavirüse yakalandı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede tedavi gördüğünü belirterek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir aydan fazla görüşmediklerini söyledi.

Peskov, kamuoyu tarafından son defa 30 Nisan'da Putin'in video konferans yoluyla gerçekleştirdiği bir toplantıda görülmüştü.

Başbakan Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve Kültür Bakanı Olga Lyubimova'da Kovid-19 tespit edilmişti. Mişustin ve Yakuşev'in tedavisi hastanede sürerken, Lybimova ise evde tedavi görmeye devam ediyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 899 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 232 bin 243'e ulaştığı bildirilmişti.

Açıklamada, ülkede ölü sayısının 107 artarak 2 bin 116'ya, iyileşen sayısının da 3 bin 711 artarak 43 bin 512'ye yükseldiği kaydedilmişti.

DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 BULAŞAN KİŞİ SAYISI 4 MİLYON 256 BİNİ GEÇTİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 256 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 287 bin 354 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 529 bin 372 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 256 bin 579'a yükseldi.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 385 bin 834 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 81 bin 795 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya (268 bin 143), İngiltere (223 bin 060), Rusya (221 bin 344), İtalya (219 bin 814), Fransa (177 bin 423), Almanya (172 bin 576), Brezilya (169 bin 594), Türkiye (139 bin 771), İran (109 bin 286), Çin (82 bin 919), Hindistan (70 bin 827), Kanada (69 bin 981), Peru (68 bin 822), Belçika (53 bin 449), Hollanda (42 bin 788), Suudi Arabistan (41 bin 14), Meksika (36 bin 327), Pakistan (32 bin 81), İsviçre (30 bin 344), Şili (30 bin 63), Ekvador (29 bin 509), Portekiz (27 bin 679), İsveç (26 bin 670), Belarus (23 bin 906), Singapur (23 bin 822), Katar (23 bin 623), İrlanda (23 bin 135), Birleşik Arap Emirlikleri (18 bin 878), İsrail (16 bin 506), Polonya (16 bin 326), Ukrayna (16 bin 23), Avusturya (15 bin 882), Japonya (15 bin 847) Bangladeş (15 bin 691), Romanya (15 bin 588), Endonezya (14 bin 265), Kolombiya (11 bin 613), Filipinler (11 bin 86), Güney Kore (10 bin 936), Güney Afrika Cumhuriyeti (10 bin 652), Dominik Cumhuriyeti (10 bin 634), Danimarka (10 bin 513) ve Sırbistan (10 bin 176)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 32 bin 65, İtalya 30 bin 739, İspanya 26 bin 744, Fransa 26 bin 643, Brezilya 11 bin 653, Belçika 8 bin 707, Almanya 7 bin 661, İran 6 bin 685, Hollanda 5 bin 456, Kanada 4 bin 993, Çin 4 bin 633, Türkiye 3 bin 841, Meksika 3 bin 573, İsveç 3 bin 256, Hindistan 2 bin 294, Ekvador 2 bin 145, Rusya 2 bin 9, Peru 1961, İsviçre 1845, İrlanda 1467, Portekiz 1144, Endonezya 991, Romanya 982, Polonya 811, Filipinler 726, Pakistan 706, Japonya 633, Avusturya 620, Danimarka 533, Kolombiya 479, Ukrayna 425, Dominik Cumhuriyeti 393, Şili 323, Güney Kore 258, İsrail 258, Suudi Arabistan 255, Bangladeş 239, Sırbistan 218, Güney Afrika Cumhuriyeti 206, Birleşik Arap Emirlikleri 201, Belarus 135, Singapur 21 ve Katar 14."