Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 32 bini aştı
Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 1733 artarak 32 bin 674'e yükselirken, toplam test sayısı da 300 bini aştı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle ülke genelinde son 24 saatte 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 724'e çıktı.
Ülkede son 24 saatte yapılan 10 bin 957 test sonucunda 1733 kişide virüs görülürken, toplam vaka sayısı 32 bin 674'e, toplam vaka sayısı ise 305 bin 851'e yükseldi.
Pakistan'da salgının ilk görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 8 bin 555 kişi de iyileşti.
Yaklaşık 50 milyonluk nüfusuyla ülkenin en büyük ikinci eyaleti Sindh, 12 bin 610 kişiyle en çok vaka görülen eyaletken, en az vaka 86 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de görüldü.
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