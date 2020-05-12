Son dakika: ABD'de bir günde 1931 kişi corona virüsten hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre ABD'de corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1931 artarak 81 bin 987’ye ulaştı.
ABD'de corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1931 artarak 81 bin 987'ye ulaştı.
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