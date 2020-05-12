Vladimir Putin'den koronavirüs (Covid-19) açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışanlara yönelik idari izinlerin 12 Mayıs'tan itibaren sona ereceğini bildirdi. Salgınla mücadelenin devam ettiğine dikkati çeken Putin, uzun süren tatil döneminin salgının yayılmasını durdurduğunu ifade etti.
TEDBİRLERİN YUMUŞATILMASI KONUSUNDA ZAMANA İHTİYAÇ VAR
Rusya'da 28 Mart'tan bu yana devam eden çalışanlara yönelik idari iznin 12 Mayıs'tan itibaren son bulacağını bildiren Putin, "Bugün, çalışanlara yönelik idari izin süresi için son gün." dedi. Salgınla mücadelenin devam ettiğine dikkati çeken Putin, uzun süren tatil döneminin salgının yayılmasını durdurduğunu ifade etti. Putin, bu sayede sağlık sisteminin hazırlık seviyesini artırdıklarını kaydetti. Putin, tedbirlerin yumuşatılması konusunda zamana ihtiyaç olduğuna işaret ederek, buna karşılık bölge valilerinin tedbirlerin yumuşatılması ya da sertleşmesi konusunda salgının durumuna göre karar almaya devam edebileceğini söyledi.
HER ÇOCUĞA KORONAVİRÜS YARDIMI
Rusya Devlet Başkanı, koronavirüs önlemleri kapsamında ülkede 3-15 yaşları arasındaki her çocuğa devlet tarafından tek seferlik 10 bin ruble (960 TL) ödeme yapılacağını, ifade etti. Nisan ayı boyunca ücretli resmi tatil ilan edilen Rusya'da, daha sonra bu süre 11 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'de korona araştırması: O vitaminin eksikliği...
- Berberde ilginç virüs önlemi
- İsrail güçleri Kudüs’te 12 Filistinliyi gözaltına aldı
- ABD'de 5 binden fazla ölümün nedeni tespit edilemedi
- O ülkede hastaneye terör saldırısı
- Rusya'daki 'korona hastanesi'nde şok!
- İngilizler Türkiye'den yeni maske talep etti
- Kabus sürüyor! İşte dünyada son durum
- Yasaklar hafifledikçe vakalar artıyor!
- Test kapasitesinde 300 bine ulaşıldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 9 il daha muaf tutuldu! Seyahat yasağı olan iller hangileri? Hangi illere giriş-çıkış yasak?
- Hemşireler Günü kutlama mesajları: En güzel 12 Mayıs Hemşireler Günü ile ilgili resimli sözler
- 12 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler var?
- A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Xioami Redmi 8, Honor 7s cep telefonu dikkat çekiyor! Güncel liste...
- THY son dakika açıklaması: İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?
- Son dakika: 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınacak mı?
- Türkiye koronavirüs haritası! İllere göre vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 11 Mayıs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Son dakika: Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste