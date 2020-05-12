12 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsrail'de skandal görüntüler! Virüs umurlarında bile değil | Video

İsrail'de skandal görüntüler! Virüs umurlarında bile değil | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
12.05.2020
İsrail’de yüzlerce kişi bir araya gelerek, ayin düzenledi. İsraillilerin ayin sırasında maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülkeler önlemlerini artırırken, İsrail'de yüzlerce kişi salgın tedbirlerini hiçe sayarak, ayin düzenledi. İsrail'de işgal altındaki Kudüs'te bulunan Maa Shaarim Mahallesinde Lag BaOmer Bayramı nedeni ile yüzlerce İsrailli bir araya gelerek, ayin düzenledi. İsraillilerin ayin sırasında maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

İsrail'de toplam korona virüs vaka sayısı 16 bin 506'ya, hayatını kaybedenler ise 258'e ulaştı.
İsrail'de skandal görüntüler! Virüs umurlarında bile değil
İsrail'de skandal görüntüler! Virüs umurlarında bile değil
Hafter milislerine şok! Böyle imha edildi
Hafter milislerine şok! Böyle imha edildi
Trump'a kürsüyü terk ettiren 'korona' sorusu
Trump'a kürsüyü terk ettiren 'korona' sorusu
Berberde ilginç virüs önlemi
Berberde ilginç virüs önlemi
İspanyol sağlık çalışanından poşetli korunma
İspanyol sağlık çalışanından "poşetli" korunma
Turist taşıyan 6 otobüs böyle yandı
Turist taşıyan 6 otobüs böyle yandı
6 otobüs alev aldı
6 otobüs alev aldı
MİT kurtarmıştı! İtalyan kız anlamlı ismi seçti
MİT kurtarmıştı! İtalyan kız anlamlı ismi seçti
Vurulan İran donanmasından ilk görüntü
Vurulan İran donanmasından ilk görüntü
İran kendi savaş gemisini vurdu!
İran kendi savaş gemisini vurdu!
Onay verildi! Artık korona virüs testi evde yapılabilecek
Onay verildi! Artık korona virüs testi evde yapılabilecek
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan itiraf! ‘’İnsanları aldattık’’
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan itiraf! ‘’İnsanları aldattık’’
Daha Fazla Video Göster