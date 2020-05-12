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ABD'de mahkumlar, erken tahliye olabilmek için sırayla maske koklayıp koronavirüse yakalandı

'nin kentindeki bir hapishanede 21 mahkumun, erken tahliye olmak için birbirlerine bulaştırdığı açıklandı. Paylaşılan videoda mahkumlar sırayla bir yüz maskesini kokluyor, ateşlerini yükseltmek için aralarında dolaştırdıkları şişeden sıcak içiyorlar.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER! ERKEN TAHLİYE İÇİN MASKE KOKLADILAR

Son iki ay içinde yaklaşık beş bin mahkumun erken tahliye edildiği kentte, 4 Mayıs'tan bu yana hapishanelerdeki vakalarında yüzde 60'lık bir artış görüldüğü açıklandı. Bu süre içinde 357 mahkumun koronavirüs testi pozitif çıktı.

ABD'de mahkumlar, erken tahliye olabilmek için sırayla maske koklayıp koronavirüse yakalandı ABD'DE MAHKUMLAR, ERKEN TAHLİYE OLABİLMEK İÇİN SIRAYLA MASKE KOKLAYIP KORONAVİRÜSE YAKALANDI

"NORMAL ZAMANLARDA PAYLAŞMAZLAR"

Polis Müdürü 26 Nisan'da Pitches Hapishanesi'nde 50 kişilik bir koğuşta güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerle ilgili olarak "Mahkumlar hastalığa yakalandıktan sonra yargıçların merhametiyle ev hapsine alınmayı umuyorlardı. Böyle bir şey olmayacak" dedi.

SOSYAL MESAFE KURALINI HİÇE SAYDILAR

Villanueva, normal zamanlarda birbirlerinin eşyalarını kullanmayan mahkumların şişelerini ve bardaklarını paylaştıklarını ve hastalığa yakalanabilmek için sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek toplaştıklarını söyledi.

TAHLİYE EDİLMEYECEKLER

Alex Villanueva, hasta olmak istemeyen diğer mahkumlarla cezaevi personelinin hayatını tehlikeye atmakla suçladığı bu mahkumların erken tahliye edilmeyeceklerini belirtti.

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