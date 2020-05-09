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DHKP-C'liler polisin kafasına tuğla attı

DHKP-C’nin sözde Türkiye sorumlusu ile 2019 yılında gizli bölmede yakalanan üyesi , ölüm orucunun 323. gününde ölüm orucunu bırakmıştı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gökçek'in cenazesi ’daki ’ne götürüldü. Ancak terör örgütü DHKP-C mensupları Emniyet güçlerine tuğla atarak saldırdı. İşte o görüntüler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2020
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DHKP-C'LİLER POLİSİN KAFASINA TUĞLA ATTI

Sabah gazetesinden 'nın haberine göre; DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu ile 2019 yılında gizli bölmede yakalanan üyesi , yakalandıktan sonra cezaevinde terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucuna başlamıştı. Hastaneye tedavi altına alındıktan sonra ölüm orucunu 323. gününde hastanede hayatını kaybetti.

DHKP-C'LİLER POLİSE TUĞLA ATTILAR

Gökçek'in cenazesi Mahallesi'ndeki bir 'ne götürüldü. Ancak DHKP-C terör örgütü cenazeyi istismar edip polisi hedef aldı. 'nde tedbir alan Emniyet güçlerinin başına tuğla attı

Bu görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Terör örgütü DHKP-C mensuplarının cenaze törenini terör propagandasına çevirmek istemesi dikkat çekti.

DAMLA KAYA / SABAH

DHKP-C'liler polisin kafasına tuğla attı DHKP-C'LİLER POLİSİN KAFASINA TUĞLA ATTI

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