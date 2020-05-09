DHKP-C'liler polisin kafasına tuğla attı
DHKP-C’nin sözde Türkiye sorumlusu ile 2019 yılında gizli bölmede yakalanan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, ölüm orucunun 323. gününde ölüm orucunu bırakmıştı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gökçek'in cenazesi İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Cem Evi’ne götürüldü. Ancak terör örgütü DHKP-C mensupları Emniyet güçlerine tuğla atarak saldırdı. İşte o görüntüler...
Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberine göre; DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu ile 2019 yılında gizli bölmede yakalanan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, yakalandıktan sonra cezaevinde terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucuna başlamıştı. Hastaneye tedavi altına alındıktan sonra ölüm orucunu 323. gününde hastanede hayatını kaybetti.
DHKP-C'LİLER POLİSE TUĞLA ATTILAR
Gökçek'in cenazesi İstanbul Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir Cem Evi'ne götürüldü. Ancak DHKP-C terör örgütü cenazeyi istismar edip polisi hedef aldı. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde tedbir alan Emniyet güçlerinin başına tuğla attı
Bu görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Terör örgütü DHKP-C mensuplarının cenaze törenini terör propagandasına çevirmek istemesi dikkat çekti.
DAMLA KAYA / SABAH
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