12 Mayıs 2020, Salı
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Bangladeş'te koronavirüs vaka sayısı 16 bin 600'ü aştı

'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 16 bin 600'ü geçti. Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte 969 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 16 bin 660'a yükseldiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2020
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BANGLADEŞ'TE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 16.600'Ü AŞTI

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı ölüm sayısının 250'ye çıktığı belirtildi.

'te bugüne kadar Kovid-19 teşhisi konulan 3 bin 147 kişinin iyileştiği kaydedilirken, virüse yakalanan 13 bin 263 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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