Bangladeş'te koronavirüs vaka sayısı 16 bin 600'ü aştı

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı ölüm sayısının 250'ye çıktığı belirtildi.

Bangladeş'te bugüne kadar Kovid-19 teşhisi konulan 3 bin 147 kişinin iyileştiği kaydedilirken, virüse yakalanan 13 bin 263 kişinin ise tedavisi devam ediyor.