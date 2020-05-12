Son dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Son dakika haberleri... Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 290 bini geçti. Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 82 bin 471 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 290 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 290 bin 357'ye, vaka sayısı 4 milyon 309 bin 84'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 82 bin 471 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.
Bu ülkeyi, 32 bin 692 can kaybıyla İngiltere, 30 bin 911 ile İtalya, 26 bin 920 ile İspanya, 26 bin 643 ile Fransa, 11 bin 980 ile Brezilya, 8 bin 761 ile Belçika, 7 bin 676 ile Almanya, 6 bin 733 ile İran, 5 bin 510 ile Hollanda, 5 bin 49 ile Kanada ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.
1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:
"Türkiye (3 bin 894), Meksika (3 bin 573), İsveç (3 bin 313), Hindistan (2 bin 408), Ekvador (2 bin 327), Rusya (2 bin 116), Peru (1961), İsviçre (1867), İrlanda (1488), Portekiz (1163), Endonezya (1007) ve Romanya (1002)."
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Virüs bulaşan 1 milyon 555 bin 92 kişi iyileşirken, 2 milyon 463 bin 635 kişinin ise tedavisi sürüyor.
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