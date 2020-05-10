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Son dakika: ABD'de korkutan rakam! Son 24 saatte 1417 kişi öldü

Son dakika haberi... 'de yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1417 artarak 80 bin 56'ya ulaştı. Salgında ABD'yi 264 bin 663 vakayla , 218 bin 268 ile , 215 bin 260 ile takip ediyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
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ABD'DE KABUS DEVAM EDİYOR!

Kovid-19 salgınından dünyada en çok etkilenen ülke konumunda bulunan 'de ölü ve vaka sayılarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 232 artarak 1 milyon 348 bin 315'e yükseldi.

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1417 artarak 80 bin 56'yı buldu.

Salgında ABD'yi 264 bin 663 vakayla , 218 bin 268 ile , 215 bin 260 ile takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 8 milyon 925 bin 350'ye ulaşırken, 238 bin 80 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise eyaleti, 343 bin 709 vaka ve 26 bin 598 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 137 bin 85 vakayla ve 76 bin 743 vakayla Massachusetts izliyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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