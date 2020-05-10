Avrasya ülkelerinde koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor

Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Moldova'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 50 bine yaklaştı.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 921 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 22 bin 973'e çıktı.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 356 artarak 6 bin 406'ya, ölü sayısı da 5 artarak 131'e yükseldi.

ülkede 38 laboratuvarda, 11 bin 772'si son 24 saatte olmak üzere toplam 263 bin 543 Kovid-19 testi yapıldı.

Belavia Havayollarından yapılan açıklamada, bugünden itibaren Rusya'nın Voronej, Kazan, Nijniy Novgorod'a, Fransa'nın Nice kentine ve 18 Mayıs'tan itibaren İsviçre'nin Cenevre kentine 24 Ekim'e kadar uçak seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, uçak yolcularına maske takma zorunluğu getirildiği kaydedildi.

KAZAKİSTAN'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 2 BİNE YAKLAŞTI

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 20 artarak 5 bin 76'ya, taburcu olanların sayısı da 73 artarak 1901'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19'dan 10 kişi hayatını kaybetmişti.

AZERBAYCAN'DA ÖLÜ SAYISI 32 OLDU

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, 97 kişide virüse rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 2 bin 519'a ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 30 artarak 1650'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 artarak 32'ye çıktı.

Bugüne kadar 193 bin 411 test yapılan ülkede, 837 hastanın tedavisi sürüyor.

ÖZBEKİSTAN'DA 24 YENİ VAKA

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 24 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 411'e, 35 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayısının 1881'e yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, 520 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Bugüne kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 380 bin test yapılırken, 42 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

MOLDOVA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 60 artarak 4 bin 927'ye, ölü sayısının da 4 artarak 169'a yükseldiği bildirildi.

Son bir günde 546 test yapıldığı ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının 1958 olduğu belirtildi.