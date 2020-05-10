Avrasya ülkelerinde koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor
Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Moldova'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 50 bine yaklaştı. Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 921 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 22 bin 973’e çıktı.
Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Moldova'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 50 bine yaklaştı.
Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 921 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 22 bin 973'e çıktı.
Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 356 artarak 6 bin 406'ya, ölü sayısı da 5 artarak 131'e yükseldi.
ülkede 38 laboratuvarda, 11 bin 772'si son 24 saatte olmak üzere toplam 263 bin 543 Kovid-19 testi yapıldı.
Belavia Havayollarından yapılan açıklamada, bugünden itibaren Rusya'nın Voronej, Kazan, Nijniy Novgorod'a, Fransa'nın Nice kentine ve 18 Mayıs'tan itibaren İsviçre'nin Cenevre kentine 24 Ekim'e kadar uçak seferlerinin durdurulduğu bildirildi.
Açıklamada, uçak yolcularına maske takma zorunluğu getirildiği kaydedildi.
KAZAKİSTAN'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 2 BİNE YAKLAŞTI
Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 20 artarak 5 bin 76'ya, taburcu olanların sayısı da 73 artarak 1901'e yükseldi.
Ülkede Kovid-19'dan 10 kişi hayatını kaybetmişti.
AZERBAYCAN'DA ÖLÜ SAYISI 32 OLDU
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, 97 kişide virüse rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 2 bin 519'a ulaştı.
Sağlığına kavuşanların sayısı 30 artarak 1650'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 artarak 32'ye çıktı.
Bugüne kadar 193 bin 411 test yapılan ülkede, 837 hastanın tedavisi sürüyor.
ÖZBEKİSTAN'DA 24 YENİ VAKA
Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 24 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 411'e, 35 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayısının 1881'e yükseldiğini açıkladı.
Açıklamada, 520 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
Bugüne kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 380 bin test yapılırken, 42 bin kişi gözetim altında tutuluyor.
MOLDOVA
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 60 artarak 4 bin 927'ye, ölü sayısının da 4 artarak 169'a yükseldiği bildirildi.
Son bir günde 546 test yapıldığı ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının 1958 olduğu belirtildi.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Darbeciler yakalandı
- ABD'yi şoke eden olay! Karantinaya aldılar
- İspanya Başbakanı'ndan kritik uyarı: "Virüs yok olmadı"
- İngiliz medyasından flaş koronavirüs iddiası!
- İran'dan ABD'ye mesaj: Hazırız
- Onay verildi! Artık korona testi evde yapılabilecek
- Darbeci Hafter'in gücü kırılıyor! Çatışmalar yeniden başladı
- İspanya'da korkutan rakam! Ölenlerin sayısı artıyor
- ABD'de kabus devam ediyor!
- Libya İstihbarat Başkanı hayatını kaybetti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Survivor 2020 yarışmacısı koronavirüse yakalandı! Survivor Makbule Karabudak kimdir, kaç yaşında?
- Pandemi parası ne zaman yatar? e Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ne zaman açıklanacak?
- 20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlıyor?
- PUBG Mobile Miramar haritası yenilendi! PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? 12. sezon bitiş tarihi belli mi?
- Son dakika: Düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İlgili genelge yayımlandı mı?
- BİM 12 Mayıs aktüel kataloğu: Oral-B şarjlı diş fırçası dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler olacak?
- Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi tarihi hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?
- MEB açıklamaları: Bazı illerde okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı?
- MEB açıklaması: 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 kararnameler gönderildi mi?
- 10 Mayıs kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bugün MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?
- 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, bitecek? 10 Mayıs'ta yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
- Anneler Günü mesajları 2020: En duygusal ve anlamlı Anneler Günü mesajları, şiirleri burada! (Kısa, uzun)