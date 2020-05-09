Son dakika: ABD'de bir günde 1584 kişi corona virüsten hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1584 artarak, 78 bin 639’a ulaştı. Öte yandan dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 400 bini geçti.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 400 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 400 bin 9 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.
En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (223 bin 749), İspanya (173 bin 157), Almanya (143 bin 300), İtalya (99 bin 23), İran (83 bin 837) ve Çin (78 bin 046) oldu.
Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 86 bin 396'ya ulaştı.
Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 33 bin 320'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 276 bin 686 kişi hayatını kaybetti.
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