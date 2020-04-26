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Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi kurtardı

3 Yunan denizcinin Cibuti'de mahsur kalmasının ardından devreye girdi. Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği'ne sığınan 3 Yunan denizci, THY tarafından Türkiye'ye getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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TÜRKİYE 3 YUNAN DENİZCİYİ KURTARDI

Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizci dün 'nin Cibuti Büyükelçiliği'nin yardımıyla Türk Hava Yollarına (THY) ait tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, tahliye edilen 68, 71 ve 77 yaşlarındaki 3 Yunan denizci Türk hükümeti ve Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Yunan makamlarının resmi talebi üzerine, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği'nin yardımıyla ülkede mahsur kalan 3 Yunan denizci dün THY'nin tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Tahliye edilen denizcilerin uçaktan indikten sonra Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği'ne ait özel bir araçla Edirne'deki İpsala sınır kapısına götürüldüğü belirtildi.

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