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Suudi Arabistan'da Prens Faysal bin Abdullah gözaltına alındı! Prens Faysal kimdir?

'nden (HRW) hakkında kritik açıklama geldi. Örgüt, Suudi Arabistan makamlarının, ülkenin eski Kralı Abdullah bin Abdülaziz'in oğlu 'ı gözaltına aldığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.05.2020
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'nden (HRW) hakkında kritik açıklama geldi. HRW'den yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın 27 Mart'tan beri gözaltında tuttuğu 'ın dış dünyayla bağlantısını kestiği ve nerede tutulduğuna dair bilgi vermeyi reddettiği ifade edildi. Prens Faysal'ın daha önce de gözaltına alındığına işaret edilen açıklamada, Faysal'ın, Kasım 2017'de yolsuzluk soruşturması kapsamında başkent Riyad'daki 5 yıldızlı Ritz 'nde tutulan 300'ü aşkın yetkili ve kraliyet ailesi mensubundan biri olduğu hatırlatıldı.

PRENS FAYSAL KİMDİR?
Prens Faysal, 1 Kasım 1974 yılında Frankfurt'ta dünyaya geldi. Eğitimini tamamladıktan sonra 1996-1998 yılları arasında çalıştığı Suudi Bakım ve İşletme Şirketi'nin başkan yardımcılığına atandı. 2001 yılında, Alsalam Havacılık ve Uzay Sanayisinde başkan yardımcılığı yaptı ve daha sonra 2013 yılına kadar başkan olarak burada çalıştı. 2003 yılında, Prens Faysal Shamal Yatırım şirketinin kurucu ortağı ve burada, 2017 yılında dış işleri bakanlığı danışmanlığı ve Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliğinin kıdemli danışmanlığı görevine getirilinceye kadar müdür olarak çalıştı. Ayrıca Suudi Arabistan Askeri Sanayii (SAMI) kurulunda ve yürütme kurulu başkanlığını yürütüyor. Mart 2019'da Suudi Arabistan büyükelçisi olarak atandı.

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