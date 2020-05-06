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Türk savaş uçaklarının Ege'de Yunan hava sahasını ihlal ettiği iddia edildi! Pilotların telsiz konuşmaları yayınlandı

Türk savaş uçaklarının, Ege'de Yunan hava sahasını ihlal ettiği öne sürüldü. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan Milli Savunma Bakanı’nı taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Aksoy, açıklamasında, "Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur" dedi.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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TÜRK SAVAŞ UÇAKLARININ YUNAN HAVA SAHASINI İHLAL ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ!

, Türk savaş uçaklarının, Ege'de Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti. Yunanistan'da Air Mirage savaş uçağı pilotları, Yunan hava sahasını ihlal ettikleri iddia edilen Türk F-16 uçaklarına kilitlendikleri açıklandı.

Türk savaş uçaklarının Ege'de Yunan hava sahasını ihlal ettiği iddia edildi! Pilotların telsiz konuşmaları yayınlandı TÜRK SAVAŞ UÇAKLARININ EGE'DE YUNAN HAVA SAHASINI İHLAL ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ! PİLOTLARIN TELSİZ KONUŞMALARI YAYINLANDI

'ye ait iki F-16 uçağına kilitlenen Yunan Air Mirage savaş uçaklarının pilotlarının telsiz konuşmaları yayınlandı.

Yunanlı pilotun diğer Air Mirage pilotuna Türk uçağına kitlendiğini ifade eden "Ona sahibim. Hedefime girmek üzere" dediği ileri sürüldü. Yunanlı yetkililer olayın görüntüsü olduğu iddia edilen videoyu yayınladı.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın 'helikopterimiz taciz edildi' iddiasına açıklama SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YUNANİSTAN'IN 'HELİKOPTERİMİZ TACİZ EDİLDİ' İDDİASINA AÇIKLAMA

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