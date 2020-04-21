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ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Çin ticari amaçlar için verileri gizliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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Dünya devleri arasında çekişme sürüyor. sadece korona ile savaşmıyor. Dünyanın büyük kısmında toplumsal yaşamı durma noktasına getiren virüse ilişkin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile arasında söz dalaşı sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın Ticaret Danışmanı , Pekin yönetimine göndermede bulunarak, "Çin koronavirüs verilerini ticari yarışı kazanmak amacıyla bir aşı üretmeye çalıştığı için gizliyor" dedi.

'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısının her geçen gün artması 'e karşı büyük bir nefretin ortaya çıkmasına neden olurken, Washington ile Pekğin arasında söz dalaşı sürüyor. ABD Başkanı 'ın Navarro Çin'in aşı konusundaki ticari savaşı kazanmak için gerçek koronavirüs (Covid-19) verilerini saklıyor olabileceğini iddia etti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

"ÇİN TİCARET SAVAŞINI KAZANMAK İÇİN GİZLİYOR"

ABD medyasına konuşan Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in koronavirüs verilerini ticari yarışı kazanmak amacıyla bir aşı üretmeye çalıştığı için gizliyor olabileceğini iddia etti. Resmi istatistiklere göre koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülke olan ABD, Pekin'i tekrar tekrar Çin'de başlayan salgın hakkındaki verileri paylaşmaya çağırıyor.

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