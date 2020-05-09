Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 400 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 400 bin 9 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (223 bin 749), İspanya (173 bin 157), Almanya (143 bin 300), İtalya (99 bin 23), İran (83 bin 837) ve Çin (78 bin 046) oldu.

Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 86 bin 396'ya ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 33 bin 320'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 276 bin 686 kişi hayatını kaybetti.