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Kim Jong-un Çin'in corona virüs mücadelesini takdir etti

lideri Kim Jong-un, Devlet Başkanı Şi Cinping'i, Pekin yönetiminin, yeni tip (Kovid-19) salgınını kontrol altına alma konusundaki başarısından ötürü takdir etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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KİM JONG-UN ÇİN'İN KORONA MÜCADELESİNİ TAKDİR ETTİ

Kore Merkezi Haber Ajansı, Kim'in Şi'ye gönderdiği mesajda, " Devlet Başkanı'nı tebrik ettiğini, benzeri görülmemiş salgına karşı savaşta zafer kazanma şansını elde etmesini takdirle karşıladığını ifade ettiğini" duyurdu.

Kim'in mesajının ne zaman gönderildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

KİM HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER

Son birkaç haftadır Kim'in sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı.

Söylentilerin ardından Kim'in, başkent Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken çekilen fotoğraf ve videoları yayımlanmıştı.

Kim'in ortaya çıkması, hakkındaki spekülasyonları sonlandırsa da bazı yorumcular, yürüyüşünde bir tuhaflık olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), liderinin ameliyat olmadığını açıklamıştı.

NIS yetkililerince milletvekillerine yapılan bilgilendirmede, Kuzey Kore'ye, ocak ayında sınırını kapatmadan önce Çin'den giriş yapıldığı, dolayısıyla ülkede Kovid-19 salgını olabileceği uyarısında da bulunulmuştu.

Çin ile sınırların kapatılmasından bu yana Kuzey Kore'de ekonomik zorlukların arttığı da belirtilmişti.

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