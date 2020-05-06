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Haberler Galeri Son dakika: Güney Kore istihbaratından flaş Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açıklaması | Kim öldü mü?

Son dakika: Güney Kore istihbaratından flaş Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açıklaması | Kim öldü mü?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldü mü? bilmecesi devam ederken Güney Kore istihbaratından önemli bir açıklama geldi. Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un akıbeti hakkında son gelişmeyi duyurdu.

Giriş Tarihi: 06.05.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 15:05
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Son dakika: Güney Kore istihbaratından flaş Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açıklaması | Kim öldü mü?

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore istihbaratın (NIS), Kuzey Kore lideri Kim hakkında ortaya atılan kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu iddialarına yanıt verdi.

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Son dakika: Güney Kore istihbaratından flaş Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açıklaması | Kim öldü mü?

NIS yetkilileri tarafından milletvekillerine yapılan bilgilendirmede, Kim'in yılbaşından bu yana 17 kez halk karşısına çıktığı belirtilirken, bunun geçen yıla göre yüzde 66 daha az olduğuna dikkati çekildi.

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Son dakika: Güney Kore istihbaratından flaş Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açıklaması | Kim öldü mü?

Kim'in kalbiyle ilgili herhangi bir sağlık sorunu olmadığı vurgulanarak, uzmanların hafif bir tıbbi tedavide bile iyileşmenin 4-5 hafta alacağına dair görüşleri paylaşıldı.

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Son dakika: Güney Kore istihbaratından flaş Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açıklaması | Kim öldü mü?

Bilgilendirmede, "Kim halkın karşısına çıkmasa da her zamanki gibi devlet işlerini yönetiyor." ifadesi kullanıldı.

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Son dakika: Güney Kore istihbaratından flaş Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açıklaması | Kim öldü mü?

ÇİN İLE SINIRINI KAPATAN KUZEY KORE EKONOMİK ZORLUKLAR YAŞIYOR

Öte yandan bilgilendirmede, Kuzey Kore'ye, ocak ayında sınırını kapatmadan önce Çin'den geçiş yapıldığı anımsatılarak Kuzey'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olabileceği uyarısında bulunuldu.