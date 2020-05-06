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Son dakika: Güney Kore istihbaratından flaş Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açıklaması | Kim öldü mü?
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldü mü? bilmecesi devam ederken Güney Kore istihbaratından önemli bir açıklama geldi. Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un akıbeti hakkında son gelişmeyi duyurdu.
Giriş Tarihi: 06.05.2020 14:28Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 15:05