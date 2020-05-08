08 Mayıs 2020, Cuma
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Hindistan'da savaş uçağı düştü! Pilot fırlatma koltuğu ile atladı

Son dakika haberine göre; ’ın Pencap eyaletinde, Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait düştü. ile atladığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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O ÜLKE ŞOKTA! SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Hava Kuvvetleri'ne ait bir bugün Pencap'ta düştü.

PİLOT ATLADI!

Yerel medya, MIG-29 tipi jetin Nawanshahr'da yere çakıldığını ve fırlatma koltuğuyla atladığını bildiriyor.

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