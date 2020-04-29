Kuzey Kore lideri Kim Jong'un sırları ortaya çıktı! Zevk treninde neler var neler

Kuzey Kore lideri Kim Jong, dünya gündemindeki yerini koruyor. Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası ölüp-ölmediği merak konusu olan sıra dışı lider Jong'un gizemli hayatı da deşifre oluyor. Taze ıstakoz, yıllanmış içkiler ve sınırsız eğlence için uzun boylu genç kızlardan oluşan bir harem... Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili gizemin anahtarı lüks lokomotifinde mi gizli? Uydu görüntüleri yayınlandıktan sonra birinci gündem maddesi haline gelen Kuzey Kore liderinin trenine dair şoke eden detaylar ortaya çıktı.