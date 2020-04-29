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Kuzey Kore lideri Kim Jong'un sırları ortaya çıktı! Zevk treninde neler var neler

Kuzey Kore lideri Kim Jong, dünya gündemindeki yerini koruyor. Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası ölüp-ölmediği merak konusu olan sıra dışı lider Jong'un gizemli hayatı da deşifre oluyor. Taze ıstakoz, yıllanmış içkiler ve sınırsız eğlence için uzun boylu genç kızlardan oluşan bir harem... Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili gizemin anahtarı lüks lokomotifinde mi gizli? Uydu görüntüleri yayınlandıktan sonra birinci gündem maddesi haline gelen Kuzey Kore liderinin trenine dair şoke eden detaylar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 11:58
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Kuzey Kore lideri Kim Jong'un sırları ortaya çıktı! Zevk treninde neler var neler

Dünya Kim Jong-un'un hayatta olup olmadığı gerçeğine ulaşmaya çalışırken, gündemde Kuzey Kore liderinin "zevk treni" var. Tarihe şöyle bir bakıldığında diktatörlerin "kişisel trenleri" sevdikleri sonucuna varmak mümkün.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong'un sırları ortaya çıktı! Zevk treninde neler var neler

Örneğin Hitler, II. Dünya Savaşı'nın büyük bölümü boyunca mobil karargah olarak kullandığı, uçaksavar silahlarıyla donatılmış ve zırhlı bir canavar olarak nitelendirilebilecek "Amerika"ya sahipti. Mussolini ve Stalin'in de uzun mesafelerde seyahatlerinde kullandığı lüks trenleri vardı.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong'un sırları ortaya çıktı! Zevk treninde neler var neler

Öyleyse, "dünyanın son eski moda despotlarından biri" olarak nitelendirilebilecek olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, statü sembolü olarak gördüğü treninin, kendi eşsiz ve benzersiz versiyonuyla seyahat etmesi sürpriz sayılmaz.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong'un sırları ortaya çıktı! Zevk treninde neler var neler

Ve şimdi bu trenin, ölüp ölmediği dedikodularının ve hakkındaki spekülasyonların sona ermediği Kuzey Kore lideri hakkında hayati bir ipucu sağlayabileceği düşünülüyor.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong'un sırları ortaya çıktı! Zevk treninde neler var neler

Hal böyle olunca Kuzey Kore'nin nükleer silahlı lideri Kim Jong-un kadar, kendi haki yeşil renkli treni de gündemde. Kim'in treni o kadar ağır zırhlı ki, vagonları çekmek için iki motora ihtiyacı var.