Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında flaş iddia
Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ameliyat geçirmediğini açıkladı.
Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, NIS, Kuzey Kore lideri Kim hakkında ortaya atılan kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu iddialarının gerçek olmadığını bildirdi.
NIS yetkilileri tarafından milletvekillerine yapılan bilgilendirmede, Kim'in yılbaşından bu yana 17 kez halk karşısına çıktığı belirtilirken, bunun geçen yıla göre yüzde 66 daha az olduğuna dikkati çekildi.
Kim'in kalbiyle ilgili herhangi bir sağlık sorunu olmadığı vurgulanarak, uzmanların hafif bir tıbbi tedavide bile iyileşmenin 4-5 hafta alacağına dair görüşleri paylaşıldı.
Bilgilendirmede, "Kim halkın karşısına çıkmasa da her zamanki gibi devlet işlerini yönetiyor." ifadesi kullanıldı.
ÇİN İLE SINIRINI KAPATAN KUZEY KORE EKONOMİK ZORLUKLAR YAŞIYOR
Öte yandan bilgilendirmede, Kuzey Kore'ye, ocak ayında sınırını kapatmadan önce Çin'den geçiş yapıldığı anımsatılarak Kuzey'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olabileceği uyarısında bulunuldu.
Çin ile sınırların kapatılmasından bu yana Kuzey Kore'de ekonomik zorlukların arttığı da ortaya kondu.
KUZEY KORE LİDERİNİN SAĞLIĞI HAKKINDAKİ İDDİALAR
Son haftalarda, Kim hakkında sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.
İddiaların ardından Kim'in, başkent Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğraf ve videoları yayımlanmıştı.
Kim'in ortaya çıkması, hakkındaki spekülasyonları sonlandırırken, bazı yorumcular, Kim'in yürüyüşünde bir tuhaflık olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.
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