CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öz amcası Ali İmamoğlu'nun intiharı aileyi mahkemelik etti!
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun intihar eden amcası Ali İmamoğlu’ndan geriye kalan yengesi ve 12 yaşındaki kuzeninin ev kiralarını ödeyemediği için mahkemelik oldukları ortaya çıktı. Ali İmamoğlu’nun intihar etmeden 1 ay önce evini sattığı, evi satın alan ev sahibinin ise yıllardır evde oturan Merve İmamoğlu’ndan kira alamadığı için mahkemeye başvurduğu belirlendi. Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın özel haberi...
CHP'li İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öz amcası Ali İmamoğlu Şubat 2012 yılında borçlarından dolayı mezarlıkta intihar etmişti. Ali İmamoğlu'nun ölmeden önce oturduğu evi borçlarından dolayı satışa çıkardığı ortaya çıktı. Ancak evde Ali İmamoğlu'nun eşi Merve İmamoğlu ve 12 yaşındaki kızı Zehra İmamoğlu oturmaya devam etti. Evi satın alanlar evin boşaltılmasını talep edince Merve İmamoğlu ölen eşinden miras kalan evden çıkmak istemedi.
(Ali İmamoğlu)
İMAMOĞLU'NUN AKRABALARI DUYARSIZ KALDI
Yaşanan tartışma üzerine evin yeni sahipleri evi icradan satışa çıkardı. Ev tam 7 yıl boyunca icrada askıda bekleyince daha öncede Ali İmamoğlu'ndan ev alan Abdülkadir Ç., evi satın almak için icraya başvuruda bulundu. Abdülkadir Ç., başvuru öncesinde Ali İmamoğlu'nun akrabalarına ulaşarak evin akıbetinin ne olduğunu yıllardır icrada beklediğini ifade etti. Ancak İmamoğlu'nun akrabalarından herhangi bir cevap gelmedi. Abdülkadir Ç., evin tüm masraflarını ödeyerek satın aldıktan sonra Ali İmamoğlu'nun akrabaları ile yine irtibata geçerek hali hazırda evde oturan Merve İmamoğlu ve kızının ne yapacağını, kirada oturup oturmayacağını öğrenmek istedi.
(Abdülkadir Ç)
KOCASINDAN MİRAS KALAN EVİ SATIN ALMAK İSTEDİ
Bu sırada evde oturan Merve İmamoğlu Abdülkadir Ç.'nin ofisine gelerek kendisine Ekim 2019 ayına kadar mühlet vermesini bu süre içerisinde para bulup evi tekrar satın alacağını söyledi. Abdülkadir Ç., İmamoğlu'na istediği süreyi vermesine rağmen birde üzerinden neredeyse 1 yıl geçince bu kez evden çıkmalarını istedi. Merve İmamoğlu evden çıkmak istemeyince Abdülkadir Ç., ihtarname göndererek evi boşaltmaları yada kira bedelini ödemelerini istedi.
(Merve İmamoğlu)
KİRAYI ÖDEYEMEDİ
Gönderilen ihtarnamede şu ifadelere yer verildi: İlgili taşınmazın mevcut olduğu konum itibarı ile aynı muhitte etrafında bulunan taşınmazlara kıyasen kira bedeli 2 bin 700 lira olup, işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğ olmasından itibaren alacaklının belirtilen banka hesabına yatırmanız isteniyor. Aksi halde ödenmeyen kira bedeli ayının sonu itibariyle anahtar teslimi ile tahliye etmenizi, tahliye etmemeniz halinde eski ev sahibi ile aranızda yapılan kira mukavelesinin yenilenmeyeceği beyan olunur.
ATAKAN IRMAK/SABAH
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD ekonomisinde koronavirüs depremi!
- Bulgaristan’da vaka sayısı 1865’e yükseldi
- İran ile İsrail arasında 'sular ısınıyor!' Orayı hedef aldılar...
- Olaylar kontrolden çıktı! Mecliste görülmemiş kavga
- ABD'den flaş Suudi Arabistan hamlesi! Desteğini çekiyor
- Rum yönetimine bir şok daha!
- Rusya’da koronavirüs bilançosu artıyor
- Corona virüs ABD'ye oradan yayıldı
- İspanya'da korkutan rakam!
- İran son rakamları açıkladı! Korkutan tablo
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 24 il listesi açıklandı! (9-10 Mayıs)
- 0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? Detaylar belli oldu!
- LGS adayları dikkat! 2020 Lise kontenjanları yayımlandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il lise kontenjanları listesi
- Son dakika: Altın rekor kırıyor! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın yorumu dikkat çekti!
- Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? En güzel ve ucuz Anneler Günü hediye örnekleri! 2020 Anneler Günü ne zaman?
- MEB son dakika: Sınıfta kalma kalktı mı? 2020 yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? Sınıfta kalma var mı?
- 6 milyonu ilgilendiriyor! 3. faz sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sorgulama
- BİM 8 Mayıs 2020 akteül kataloğu dolu dolu! BİM'den Anneler Günü'de özel sürprizler! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
- Son dakika: Ücretsiz izin ödeneği yattı mı? 1170 TL nakdi ücret desteği ne zaman, nereye yatacak?
- Hayırlı Cumalar! En yeni, değişik cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! 2020 resimli cuma mesajları
- BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...
- 3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı!