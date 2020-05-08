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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öz amcası Ali İmamoğlu'nun intiharı aileyi mahkemelik etti!

’li Büyükşehir Belediye Başkanı ’nun eden amcası ’ndan geriye kalan yengesi ve 12 yaşındaki kuzeninin ev kiralarını ödeyemediği için mahkemelik oldukları ortaya çıktı. Ali İmamoğlu’nun intihar etmeden 1 ay önce evini sattığı, evi satın alan ev sahibinin ise yıllardır evde oturan ’ndan kira alamadığı için mahkemeye başvurduğu belirlendi. Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın özel haberi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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İMAMOĞLU AİLESİNDE İNTİHAR ŞOKU!

'li Büyük Şehir Belediyesi Başkanı 'nun öz amcası Şubat 2012 yılında borçlarından dolayı mezarlıkta etmişti. Ali İmamoğlu'nun ölmeden önce oturduğu evi borçlarından dolayı satışa çıkardığı ortaya çıktı. Ancak evde Ali İmamoğlu'nun eşi ve 12 yaşındaki kızı Zehra İmamoğlu oturmaya devam etti. Evi satın alanlar evin boşaltılmasını talep edince Merve İmamoğlu ölen eşinden miras kalan evden çıkmak istemedi.

(Ali İmamoğlu)

İMAMOĞLU'NUN AKRABALARI DUYARSIZ KALDI
Yaşanan tartışma üzerine evin yeni sahipleri evi icradan satışa çıkardı. Ev tam 7 yıl boyunca icrada askıda bekleyince daha öncede Ali İmamoğlu'ndan ev alan Abdülkadir Ç., evi satın almak için icraya başvuruda bulundu. Abdülkadir Ç., başvuru öncesinde Ali İmamoğlu'nun akrabalarına ulaşarak evin akıbetinin ne olduğunu yıllardır icrada beklediğini ifade etti. Ancak İmamoğlu'nun akrabalarından herhangi bir cevap gelmedi. Abdülkadir Ç., evin tüm masraflarını ödeyerek satın aldıktan sonra Ali İmamoğlu'nun akrabaları ile yine irtibata geçerek hali hazırda evde oturan Merve İmamoğlu ve kızının ne yapacağını, kirada oturup oturmayacağını öğrenmek istedi.

(Abdülkadir Ç)

KOCASINDAN MİRAS KALAN EVİ SATIN ALMAK İSTEDİ
Bu sırada evde oturan Merve İmamoğlu Abdülkadir Ç.'nin ofisine gelerek kendisine Ekim 2019 ayına kadar mühlet vermesini bu süre içerisinde para bulup evi tekrar satın alacağını söyledi. Abdülkadir Ç., İmamoğlu'na istediği süreyi vermesine rağmen birde üzerinden neredeyse 1 yıl geçince bu kez evden çıkmalarını istedi. Merve İmamoğlu evden çıkmak istemeyince Abdülkadir Ç., ihtarname göndererek evi boşaltmaları yada kira bedelini ödemelerini istedi.

(Merve İmamoğlu)

KİRAYI ÖDEYEMEDİ
Gönderilen ihtarnamede şu ifadelere yer verildi: İlgili taşınmazın mevcut olduğu konum itibarı ile aynı muhitte etrafında bulunan taşınmazlara kıyasen kira bedeli 2 bin 700 lira olup, işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğ olmasından itibaren alacaklının belirtilen banka hesabına yatırmanız isteniyor. Aksi halde ödenmeyen kira bedeli ayının sonu itibariyle anahtar teslimi ile tahliye etmenizi, tahliye etmemeniz halinde eski ev sahibi ile aranızda yapılan kira mukavelesinin yenilenmeyeceği beyan olunur.

ATAKAN IRMAK/SABAH

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