Son dakika: İspanya'da korkutan rakam! Son 24 saatte 229 kişi corona virüsten hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 229 artışla 26 bin 299'a çıktı. Öte yandan Rusya'da vaka sayısı 187 bin 859’a çıktı.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 699 kişide daha Kovid-19 tespit edildi.
Böylece vaka sayısı 187 bin 859'a ulaşırken Rusya, ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere'den sonra dünyada vaka sayısı bakımından beşinci sırada kalmayı sürdürdü.
Ayrıca, yeni vakaların yüzde 48,9'unda semptom görülmediği bildirilirken, vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 6 olduğu kaydedildi.
Son günlerde günlük vaka artışının 10 binden aşağı inmediği ülkede ölü sayısı 98 artarak 1723'e, iyileşen sayısı da 2 bin 805 artarak 26 bin 608'e çıktı.
MOSKOVA'DA VAKA SAYISI 98 BİNİN ÜZERİNDE
Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 846 artarak 98 bin 522, ölü sayısı ise 51 artarak 956 oldu.
Bugüne kadar toplam 10 bin 259 kişinin iyileştiği Moskova'da, vaka sayısında günlük artış oranın yüzde 6,3 olduğu belirtildi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orduda virüs tespit edilenlerin sayısının 34 artarak 1540'a çıktığı, 221 kişinin iyileştiği bildirildi.
Vakalardan 4'ünün durumunun ağır olduğu ifade edilen açıklamada, askeri yüksek okullarda 195, bakanlığa bağlı okullarda da 1205 vakaya rastlandığı ve 385 kişinin iyileştiği aktarıldı.
Açıklamada, orduda toplam 373 sivil çalışanın virüse yakalandığı ve 35'inin iyileştiği kaydedildi.
594 LABORATUVARDA TEST YAPILIYOR
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, 594 laboratuvarda son 24 saatte 184 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar test sayısının 4 milyon 980 bin olduğu belirtildi.
Açıklamada, yaklaşık 292 bin kişinin gözetim altında tutulduğu aktarıldı.
RUSYA'DAKİ GELİŞMELER
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde iki Çin vatandaşında tespit edilmişti.
İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.
Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.
Başta Moskova olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, eğlence, sağlık ve spor merkezleri ile restoran, kafe, müze, sinema ve tiyatrolar kapatılmıştı.
Moskova Belediyesi, şehirde bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs'a kadar uzatılması yönünde dün karar almıştı.
Öte yandan, Moskova'da 12 Mayıs itibarıyla sanayi ve inşaat işletmelerinin çalışmasına izin verilmişti.
Salgınla mücadele kapsamında 9 Mayıs Zafer Bayramı tören ve etkinliklerinin ertelendiği Rusya'da, çalışanlar için 30 Mart'ta başlayan idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilmişti.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.
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