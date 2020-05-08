Hindistan’da savaş uçağı düştü
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı "Mig-29" savaş uçağı, Hindistan’ın Pencap eyaletinde düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada pilotun teknik bir sorun nedeniyle pilotun uçağın hakimiyetini kaybetmesi sonucu düştüğünü açıkladı.
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı "Mig-29" savaş uçağı, rutin eğitim görevi esnasında uçağın kontrolünün kaybedilmesi sonucu düştüğü açıklandı. Pilotun fırlatma koltuğuyla uçaktan atladığı ve sağ olarak kurtulduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan pilot tedavi altına alındı. Hindistan Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada pilotun teknik bir sorun nedeniyle pilotun uçağın hakimiyetini kaybetmesi sonucu düştüğünü açıkladı.
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