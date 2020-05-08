08 Mayıs 2020, Cuma
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Hindistan’da savaş uçağı düştü

'ne ait Rus yapımı "Mig-29" savaş uçağı, Hindistan’ın Pencap eyaletinde düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada pilotun teknik bir sorun nedeniyle pilotun uçağın hakimiyetini kaybetmesi sonucu düştüğünü açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020
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HİNDİSTAN’DA SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ
'ne ait Rus yapımı "Mig-29" savaş uçağı, rutin eğitim görevi esnasında uçağın kontrolünün kaybedilmesi sonucu düştüğü açıklandı. Pilotun fırlatma koltuğuyla uçaktan atladığı ve sağ olarak kurtulduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan pilot tedavi altına alındı. Hindistan Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada pilotun teknik bir sorun nedeniyle pilotun uçağın hakimiyetini kaybetmesi sonucu düştüğünü açıkladı.

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