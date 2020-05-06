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İsrail: Corona virüsü yok eden antikor geliştirdik

Savunma Bakanı Naftali Bennet, korona virüsü vücutta etkisiz hale getiren bir bulduklarını ifade etti. Bennet, İsrailli uzmanlar tarafından geliştirilen antikoru “önemli bir adım” olarak nitelendirdi ve “Bu önemli atılım için enstitü ile gurur duyuyorum” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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İSRAİL: KORONAYI YOK EDEN ANTİKOR GELİŞTİRDİK

Savunma Bakanı , İsrail tarafından korona salgınını önlemede önemli bir adım atıldığını duyurdu.

"ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

İsrailli Bakan, İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsünü ziyaret ettiği sırada yaptığı açıklamada, korona virüse saldırarak virüsü vücutta etkisiz hale getiren "monoklonal nörtleştirici antikorantikor" geliştirildiğini söyledi.

Bakan, İsrailli uzmanlar tarafından geliştirilen antikoru "önemli bir adım" olarak nitelendirdi. Bennet, "Bu önemli atılım için enstitü ile gurur duyuyorum" dedi.

"SERİ ÜRETİM YAPILACAK"

İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, antikorun patentinin alındığı ve uluslararası bir ilaç şirketinin seri üretim yapmak istediği kaydedildi.

İsrail'de bugüne kadar 16 bin 314 korona vakası tespit edilirken 238 kişi de hayatını kaybetti.

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