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Son dakika: Bulgaristan’da corona virüs vaka sayısı 1689’a yükseldi

Son dakika haberi... ’da (Covid-19) nedeniyle toplamda 78 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 1689’a çıktı. Dünya genelinde ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 200 bini aştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2020 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
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BULGARİSTAN’DA VAKA SAYISI 1689’A YÜKSELDİ

'da (Covid-19) nedeniyle toplamda 78 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 1689'a çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 78 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 37 kişi daha artarak 1689'a yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 342 kişinin de iyileştiği açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19'DAN İYİLEŞENLERİN SAYISI 1 MİLYON 200 BİNİ GEÇTİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 200 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 200 bin 296 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (188 bin 68), İspanya (151 bin 633), Almanya (135 bin 100), İtalya (82 bin 879), İran (79 bin 379) ve Çin (77 bin 853) oldu.

Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 68 bin 166 ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 646 bin 304'e ulaşırken, virüs nedeniyle 252 bin 425 kişi hayatını kaybetti.

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