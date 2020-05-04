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Belçika'da "kısmi normalleşme" başladı! Ülkede corona virüs vaka sayısı 50 bini aştı

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 361 artarak 50 bin 267'ye ulaşırken, ülkede bazı tecrit kuralları gevşetildi. Ülkede son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan uzmanlar ikinci dalga ihtimaline karşı uyarı da geliyor. Belçika'da Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesine konuşan Virolog Erika Vlieghe, normalleşme sürecinde vakaların artabileceğine işaret ederek, "İlk Kovid-19 dalgasının ne kadar ciddi olduğunu gördük. İkinci olası bir dalgaya karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 04.05.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 13:06
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Belçika'da kısmi normalleşme başladı! Ülkede corona virüs vaka sayısı 50 bini aştı

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 59 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 69 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

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Belçika'da kısmi normalleşme başladı! Ülkede corona virüs vaka sayısı 50 bini aştı

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 19 azalarak 655 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 361 artarak 50 bin 267'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, 80 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Belçika'da kısmi normalleşme başladı! Ülkede corona virüs vaka sayısı 50 bini aştı

Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 924'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

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Belçika'da kısmi normalleşme başladı! Ülkede corona virüs vaka sayısı 50 bini aştı

BELÇİKA'DA "KISMİ NORMALLEŞME" BAŞLIYOR

Belçika'da Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan "kısmi tecrit" bugünden itibaren gevşetiliyor.

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Belçika'da kısmi normalleşme başladı! Ülkede corona virüs vaka sayısı 50 bini aştı

Ülkede ilk aşamada bugünden itibaren sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla bazı iş yerlerinin açılmasına izin verilirken, bisiklete binmek ya da en çok üç kişiye kadar grup halinde yürüyüş serbest olacak.