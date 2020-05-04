Belçika'da "kısmi normalleşme" başladı! Ülkede corona virüs vaka sayısı 50 bini aştı

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 361 artarak 50 bin 267'ye ulaşırken, ülkede bazı tecrit kuralları gevşetildi. Ülkede son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan uzmanlar ikinci dalga ihtimaline karşı uyarı da geliyor. Belçika'da Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesine konuşan Virolog Erika Vlieghe, normalleşme sürecinde vakaların artabileceğine işaret ederek, "İlk Kovid-19 dalgasının ne kadar ciddi olduğunu gördük. İkinci olası bir dalgaya karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.